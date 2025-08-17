चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर RJD सांसद मनोज झा का हमला, कहा- विपक्ष के सवालों का नहीं मिला जवाब

'वोट चोरी' को लेकर उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि आयोग सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार करता है और मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप निराधार हैं.

राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि विपक्ष को किसी सवाल का जवाब नहीं मिला. उनके मुताबिक, ऐसा लगता है कि किसी ने चुनाव आयोग को कहा होगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए. इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, लेकिन उसमें वास्तविक मुद्दों पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया.

मनोज झा ने सवाल उठाया कि आखिर इससे हासिल क्या हुआ? उन्होंने कहा कि आयोग ने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की बजाय केवल औपचारिक बातें कहीं. झा ने आरोप लगाया कि मतदाता आयोग की कार्यशैली से आश्वस्त नहीं हैं और यही सबसे बड़ी चिंता का विषय है.

राजद सांसद ने कहा कि चुनाव आयोग को अपनी कार्यशैली और व्यवहार में बदलाव करना चाहिए. उन्होंने आरोप लगाया कि आज का चुनाव आयोग न तो निष्पक्ष दिखता है और न ही तटस्थ. उन्होंने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया और कहा कि यह स्थिति आयोग के लिए शर्मनाक है.

मनोज झा ने सीधे तौर पर कहा कि चुनाव आयोग का मन साफ नहीं है. अगर आयोग को खुद अपने व्यवहार पर शिकायत महसूस नहीं हो रही है, तो यह और भी चिंता की बात है. उनके मुताबिक, निष्पक्षता का अभाव लोकतंत्र की बुनियाद को कमजोर करता है.

मनोज झा ने राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से हो चुकी है और जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेगी. उन्होंने दावा किया कि इस संघर्ष में लोग जीतेंगे और किसी भी तरह की बाधा उन्हें रोक नहीं पाएगी.

मनोज झा ने साफ कहा कि अब सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्कि आम मतदाता भी आयोग के रवैये से संतुष्ट नहीं हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि आयोग ने अपनी कार्यशैली नहीं बदली तो जनता का भरोसा उठ जाएगा.

इनपुट- आईएएनएस

