'17 साल में भारत होगा गुलाम, पाकिस्तान...श्रीलंका और...', राजद सांसद का बड़ा दावा

Gaya News: राष्ट्रीय जनता दल के जहानाबाद से सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि 17 साल में देश गुलाम होगा, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल से भी बदतर स्थिति भारत का होगा. दरअसल, गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र में स्थित चिरैयाटांड़ में अपने आवास पर राजद सांसद ने मीडिया से बातचीत करते वक्त ये बातें कही.



राजद सांसद सुरेंद्र यादव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए प्रधानमंत्री और गृहमंत्री पर निशाना साधा. इस दौरान उन्होंने कहा कि देश पर उनलोगों ने कब्जा कर बैठा है, जो अंग्रेजों से माफी मांगकर नाथुराम गोडले बॉन्ड भरकर छुटे थे. यह देश को जबरदस्ती गुलाम बना लिया है. चालबाजी से, पैसे के बल पर, धन–बल के बल पर देश मे कब्जा किया है और मैं उनसे नफरत करता हूं, खुले मंच और खुले विचार से और महागठबंधन की ओर से भी हम नफरत करता हूं.

उन्होंने कहा कि मैं उनलोगों ने नफरत करता हूं. यह देश को दो आदमी बेचने वाले हैं और दो आदमी खरीदने वाले है. यह देश आने वाले दिन में बड़ा बुरा हश्र होगा. श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश से भी ज्यादा बुरा हश्र होगा. आज से 17 साल बाद यह देश में हर आदमी में आपस में काट और मार होगा. भाईचारा समाप्त हो जाएगा और देश गुलामी की ओर बढ़ जाएगा.

सांसद सुरेंद्र यादव ने कहा कि कोई भी गुजरात का आदमी आर्मी में बहाल नहीं होता है, क्योंकि वह जानता है कि हम सीधे घोटाला करेंगे और मलाई खाएंगे. विजय माल्या से लेकर नीरज चौकसी से लेकर जितने आजतक घोटालेबाज हुए है सब गुजरात के है. गुजरात के लोग जो है. वह आज भी मलाई खा रहे हैं. आगे प्रयास है कि यह देश को गुलाम बना लें. वोट के माध्यम से काटकूट कर रहा है रोहंगिया मुसलमान के नाम पर, मुसलमान सबसे ज्यादा बलिदान दिया देश के लिए.

राजद सांसद ने आगे कहा कि जब यह देश गुलाम था अग्रेजों के हाथ में था तब सबसे ज्यादा खून मुसलमानों ने बहाया है. आज उसी मुसलमान को और साथ साथ हिन्दुओं को जो कमजोर है, गरीब है लाचार है, उसको भी वोटर लिस्ट से नाम काटकर रोहंगिया मुसलमान बनाने का प्रयास जारी है. कोर्ट को धन्यवाद देते हुए कहा कि कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि नाम कैसे काट दोगे.साबित करने के बाद ही नाम कटेगा.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार

