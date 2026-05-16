राजद सांसद सुरेंद्र यादव का शादी में जलवा, उड़ाए 500-500 के नोट, अनंत सिंह भी पड़े फीके!

RJD MP Surendra Prasad Yadav: गया जिले में जहानाबाद सांसद डॉ सुरेन्द्र प्रसाद यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शुक्रवार को तेजी से वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में जहानाबाद से राजद सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव एक शादी समारोह में महिला डांसरों के साथ नजर आ रहे हैं. वीडियो में सांसद को डांस का आनंद लेते हुए और अपने समर्थकों को डांसरों को पैसा लुटाते हुए भी देखा जा सकता है. इस वीडियो को देखने के बाद चर्चा हो रही है कि डांस देखने के मामले में अनंत सिंह को भी सांसद दी ने पीछे छोड़ दिया!

बताया जा रहा है कि यह वीडियो किसी शादी समारोह का है, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. वीडियो में मंच सजा हुआ दिख रहा है और उस पर महिला डांसर प्रस्तुति दे रही हैं. इसी दौरान सामने बैठे कुछ लोग उन पर पैसे उड़ा रहे हैं. वायरल क्लिप में सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव अपने समर्थक को 500 रुपए का नोट डांसर को देने के लिए बता रहे हैं, जिसके बाद समर्थक डांसरों के करीब जाकर नोट देते नजर आते हैं. हालांकि, इस वीडियो कब की है और कहां की है इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है.

सांसद डॉ. सुरेंद्र प्रसाद यादव का नाम पहले भी कई बार अपने बयानों और गतिविधियों को लेकर चर्चा में रहा है. वे अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और कई मौकों पर विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोर चुके हैं. ऐसे में यह नया वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर उनका नाम चर्चा में आ गया है.

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वायरल वीडियो में यह साफ देखा जा रहा है कि सांसद जी बैठे हैं और उसके सामने महिला डांसर डांस कर रही है. सांसद खुश होकर 500 रुपए का नोट निकालकर अपने समर्थक से महिला डांसर को देने को कहते हैं. जिसके बाद समर्थक महिला डांसर को पैसा देता हैं.

रिपोर्ट: जय प्रकाश कुमार

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