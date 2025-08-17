Bihar Politics: राजद सांसद अपने बयान पर कायम, बोले- देश को दो लोग खरीद रहे और दो लोग बेच रहे हैं

RJD MP Surendra Yadav: राजद सांसद डॉ सुरेंद्र यादव हमेशा अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. राजद सांसद ने एक बार फिर विवादित बयान देकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है. दरअसल, गयाजी में दिए अपने पुराने बयान पर कायम रहते हुए उन्होंने कहा कि गुलामी का मतलब सिर्फ किसी देश का कब्जा नहीं होता, बल्कि नेताओं की नीतियों से भी देश गुलाम बन सकता है. सांसद सुरेंद्र यादव ने केंद्र सरकार हमला करते हुए कहा कि काफी विवादित बयान दे डाला. उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे पर भी सवाल उठाए.

सीतामढ़ी में जानकी मंदिर के लिए घोषित 800 करोड़ की राशि पर सवाल उठाते हुए राजद सांसद ने कहा कि अगर ये पैसा उद्योगों पर खर्च होता या गन्ना मिलें चालू होतीं, तो हजारों लोगों को रोजगार और रोटी मिलती. उन्होंने गरीबी और विकास पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या 5 किलो चावल वाला यह उम्मीद करता है कि वह तरक्की कर पाएगा? हालांकि उन्होंने अमित शाह को देश का अभिभावक कहकर संबोधित भी किया, जिसके चलते उनके बयान में विरोधाभास भी दिखाई दिया. उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि देश के दो लोग इसे खरीद रहे हैं और दो लोग इसे बेच रहे हैं. ऐसे में यह देश गुलाम तो होना ही है.

उन्होंने उद्योगपति अडानी पर भी हमला बोला और आरोप लगाया कि जहां अडानी के पोर्ट हैं, वहां कोई चेकिंग नहीं होती, जबकि देश के छोटे-छोटे स्थानों पर सघन जांच होती है. सांसद यही नही रुके उन्होंने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी घसीटते हुए कहा कि ट्रंप की इतनी औकात नहीं थी कि वह भारत को धमकी दें, लेकिन आज वह अडानी की वजह से ऐसा कर रहे हैं. उन्होंने इशारों इशारों में केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दोष पूरे देश का नहीं, किसी एक व्यक्ति का है.

रिपोर्ट- मुकेश कुमार

