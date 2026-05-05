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'तेजस्वी ने जहां-जहां कदम रखा, वहां सूपड़ा साफ हो गया...', चुनाव रिजल्ट पर RJD के वार पर BJP का पलटवार

Bihar Politics: राजद के पूर्व विधायक शक्ति यादव ने इन चुनावों में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि EVM अपना सर्कस कर रहा था. इस पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा कि बंगाल में तेजस्वी यादव गए. वहां सूपड़ा साफ हो गया. बिहार में तो पहले से ही सूपड़ा साफ कर चुके थे.

Written By  Sunny Kumar|Edited By: K Raj Mishra|Last Updated: May 05, 2026, 02:33 PM IST

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बीजेपी विधायक संजय सिंह (File Photo)
बीजेपी विधायक संजय सिंह (File Photo)

Bihar Politics: असम और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे सामने आ चुके हैं. जहां असम में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई तो वहीं इस बार ममता बनर्जी से बंगाल का किला भी छीन लिया. इस सफलता से बीजेपी गदगद है तो वहीं विपक्षी नेता अब चुनाव आयोग और EVM पर ठीकरा फोड़ रहे हैं. इसी कड़ी में राजद के पूर्व विधायक शक्ति यादव ने इन चुनावों में धांधली किए जाने का आरोप लगाया है.

उन्होंने कहा कि EVM के सर्कस के कारण परिणाम सामने आया है. चुनाव आयोग बनाम विपक्ष की लड़ाई हो रही है. बंगाल में तंत्र की गुंडागर्दी खुलेआम चल रही थी. तेजस्वी यादव जहां गए, वहां अपार भीड़ देखने को मिली, लेकिन वोटरों को घर से नहीं निकलने नहीं दिया गया. EVM अपना सर्कस कर रहा था. राजद नेता ने कहा कि आंकड़ा निकाल कर देख लीजिए, अगर बैलेट से चुनाव हो जाएं तो भाजपा किसी कॉर्पोरेशन में मेयर भी नहीं बन पाएगी.

इस पर बीजेपी विधायक संजय सिंह ने कहा कि बंगाल में तेजस्वी यादव गए. वहां सूपड़ा साफ हो गया. बिहार में तो पहले से ही सूपड़ा साफ कर चुके थे, तमिलनाडु और बंगाल में भी वही हुआ. बीजेपी ने राजद नेता पर तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने (तेजस्वी यादव) जहां-जहां चरण रखे, वहां-वहां विपक्षी समाप्त हो गए. बीजेपी नेता ने कहा कि जिसे बिहार की जनता ने नकार दिया, हम समझते हैं वह नेता प्रतिपक्ष भी नहीं रह पाएंगे. जो व्यक्ति नकारात्मक वातावरण और मनहूस चेहरा लेकर अन्य राज्य में जाएगा, तो वहां ऐसी गति होना निश्चित है.

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संजय सिंह ने आगे कहा कि इस प्रकार का मनहूस छाया भी पड़ जाएगी, उस राज्य का डूबना तय है. तेजस्वी यादव हों या फिर राहुल गांधी हों, यह लोग डूबती हुई नैया हैं और इस डूबते हुई नाव पर जिसने सवारी की है, वह सभी डूब गए हैं, चाहे वह ममता बनर्जी हों या फिर अन्य राज्यों को देख लें. वहीं इस पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉ स्नेहसीस वर्धन ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के दमनकारी नीति को अगर कोई चुनौती दे सकता है, तो वह कांग्रेस है. कांग्रेस पार्टी से अलग अगर कोई भी राष्ट्रीय राजनीति करता है तो भाजपा उसे आसानी से पटकनी दे सकती है. क्षेत्रीय दलों को कांग्रेस के साथ ही चलना होगा.

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