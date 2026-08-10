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बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी यादव बनाएंगे अपनी टीम, राजद में संगठनात्मक मंथन जारी

बिहार की राजधानी पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में राजद को करारी हार मिली थी. इस हार के बाद राजद में संगठनात्मक मंथन तेज हो गया है. तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नई टीम बनाने की तैयारी तेज हो गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 10, 2026, 05:45 PM IST|Updated: Aug 10, 2026, 05:45 PM IST
बांकीपुर हार के बाद तेजस्वी यादव बनाएंगे अपनी टीम, राजद में संगठनात्मक मंथन जारी
Image Credit: (File Photo) बांकीपुर हार के बाद राजद में संगठनात्मक मंथन, तेजस्वी के नेतृत्व में नई टीम की तैयारी तेज

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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