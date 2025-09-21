Bihar Chunav 2025: लोकसभा चुनाव में RJD ने कांग्रेस की नस दबाई थी! विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भी यही कर रहे
Bihar Chunav 2025: लोकसभा चुनाव में RJD ने कांग्रेस की नस दबाई थी! विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भी यही कर रहे

Bihar Mahagathbandhan Politics: सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार थे. लिहाजा राजद ने कांग्रेस पर पूरी मनमर्जी थोपी थी. अब तेजस्वी का सियासी करियर दांव पर है तो राहुल गांधी पुराना हिसाब-किताब चुकता करने में जुटे हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Sep 21, 2025, 02:28 PM IST

राहुल गांधी-तेजस्वी यादव
राहुल गांधी-तेजस्वी यादव

Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025: सियासत में कोई किसी से कमजोर नहीं होता, बस अपने-अपने दांव की बात होती है. कभी बिहार की सियासत में हासिल पर चली गई कांग्रेस पार्टी, आज राजद को आंखें दिखाने में जुटी है. कभी पटना से बैठकर दिल्ली की सियासत का फैसला करने वाले लालू यादव अब अपने बेटे का सियासी करियर नहीं संवार पा रहे हैं. बिहार की सियासत में कभी राजद की पिछलग्गू रही कांग्रेस पार्टी अब फ्रंट सीट पर बैठने की तैयारी कर रही है. तभी तो राहुल गांधी लगातार वह फैसले ले रहे हैं जो लालू यादव को पसंद नहीं आएंगे. दरअसल, राजद अध्यक्ष को जिस नेता से परहेज है, राहुल गांधी ने उसे बिहार चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल कर लिया है. अब यह नेता बिहार चुनाव में टिकट बांटने का काम करेगा. हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की.

वोटर अधिकार यात्रा में पप्पू यादव की अनदेखी सुर्खियों में रही थी, लेकिन एक महीने के अंदर ही सीन बदल गया है. कांग्रेस पार्टी में पप्पू यादव की सक्रियता बढ़ने लगी है. 19 सितंबर को बिहार कांग्रेस की चुनाव समिति की अहम बैठक हुई थी. इस बैठक में पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव भी पहुंचे थे. कांग्रेस पार्टी की चुनाव समिति की मीटिंग में पप्पू यादव के आने से एक बात तो साफ है कि कांग्रेस पार्टी इस बार सीमांचल पर फोकस किए हुए है और इस इलाके की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने की कोशिश करेगी. वैसे भी बिहार में कांग्रेस के तीन सांसद हैं, जिनमें से दो सांसद सीमांचल से ही हैं. अगर पप्पू यादव को भी जोड़ दिया जाए तो यह आंकड़ा तीन हो जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

पप्पू यादव की कांग्रेस पार्टी में सक्रियता से सियासी पारा चढ़ गया है. सियासी गलियारों में चर्चा है कि जो काम लोकसभा चुनाव में राजद ने किया था, विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी भी वही काम कर रहे हैं. सियासी जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी पीएम पद के दावेदार थे. लिहाजा सभी क्षेत्रीय दलों को साधना उनकी मजबूरी थी. राजद अध्यक्ष ने इसका बखूबी फायदा उठाया था और कांग्रेस को अपने इशारों पर नचाया था. लालू यादव ने सीट शेयरिंग से लेकर कांग्रेस में टिकट वितरण तक में अपना हस्तक्षेप किया था. इसी कारण पप्पू यादव को निर्दलीय चुनाव लड़ने पर मजबूर होना पड़ा और कन्हैया कुमार को दिल्ली जाना पड़ा था. विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पास खोने को कुछ नहीं है लेकिन तेजस्वी का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा.

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

