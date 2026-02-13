आरक्षण पर आर-पार: संसद में RJD का धरना, पटना में 'डबल इंजन' सरकार का पलटवार; जानें किसने क्या कहा

नई दिल्ली/पटना: बिहार में बढ़ाए गए 65 फीसदी आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर संसद भवन परिसर में शुक्रवार को सियासी घमासान देखने को मिला. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सांसदों ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए 'आरक्षण चोरी' का आरोप लगाया और जमकर प्रदर्शन किया. आरजेडी के लोकसभा और राज्यसभा सांसदों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया. उनका कहना है कि बिहार सरकार ने आरक्षण की सीमा तो बढ़ा दी, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार इसे सुरक्षित करने के लिए 9वीं अनुसूची में नहीं डाल रही है.

इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के नेताओं ने क्या कहा, जानिए

अशोक चौधरी (मंत्री, बिहार सरकार): तेजस्वी यादव सिर्फ ढोल बजा रहे हैं. जातीय गणना नीतीश कुमार की लंबी लड़ाई का नतीजा है. विपक्षी नेता साथ आ गए तो अब क्रेडिट लेने की होड़ में हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

दिलीप जायसवाल (मंत्री, बिहार सरकार): विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है. कांग्रेस और उनके सहयोगी केवल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं. पिछड़ों और दलितों को आरक्षण एनडीए सरकार ने दिया है और आगे भी वही सुरक्षा देगी.

अमरेंद्र कुमार कुशवाहा (विधायक, RJD): महागठबंधन सरकार में तेजस्वी जी ने आरक्षण बढ़ाया था. समाज की अंतिम पंक्ति के लोगों को मुख्यधारा में लाने के लिए इसे जल्द से जल्द 9वीं अनुसूची में डालना जरूरी है.

राजेश राठौड़ (प्रवक्ता, कांग्रेस): केंद्र ने 9वीं अनुसूची में क्यों नहीं डाला? इससे साफ है कि डबल इंजन सरकार आरक्षण विरोधी है और दबाव में लिए फैसले को अब खत्म करना चाहती है.

रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव

यह भी पढ़ें: महिला शिक्षकों के ट्रांसफर पर सदन में गरजीं राबड़ी देवी, शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा