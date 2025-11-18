Bihar Chunav Result Impact: राज्यसभा में 0 हो जाएगी लालू-तेजस्वी की पार्टी, ओवैसी का समर्थन भी काम नहीं आएगा

Bihar Election Result Impact: बिहार विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की करारी हार का मतलब केवल तेजस्वी यादव का विपक्ष में बैठना नहीं है. इसके दूरगामी असर होने वाले हैं और पार्टी को कई मर्तबा इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. राष्ट्रीय जनता दल ने 143 सीटों पर प्रत्याशी उतारकर केवल 25 सीटों पर जीत हासिल की है. अगर पार्टी दो से तीन सीट और कम लाती तो नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी उसका दावा खत्म हो जाता. इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करें तो वहां भी पार्टी की स्थिति लगातार कमजोर होती चली जाएगी. आलम यह होगा कि अप्रैल 2030 तक राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल का कोई सांसद नहीं रह पाएगा. संयोग से उसी साल राज्य में विधानसभा के चुनाव होने वाले होंगे. दूसरी ओर, राज्यसभा में एनडीए और शक्तिशाली होती चली जाएगी.

अभी राष्ट्रीय जनता दल के पास राज्यसभा में 5 सांसद हैं. टाइम्स आफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, राज्यसभा सांसदों का जैसे जैसे टर्म खत्म होता जाएगा, राष्ट्रीय जनता दल की वहां हैसियत कमतर होती चली जाएगी.

रिपोर्ट के अनुसार जब 2026 और 2028 में जब राज्यसभा की खाली सीटों के लिए मतदान होंगे, तब असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के समर्थन के बाद भी राजद के लिए सीटें निकालना आसान नहीं होने वाला.

अगर 2030 में होने वाले राज्यसभा चुनाव में ओवैसी की पार्टी राजद का समर्थन कर देती है, तब उसकी एक सीट बची रह सकती है. हालांकि ओवैसी की पार्टी राजद का साथ क्यों देगी, जब वह उसे भाजपा की बी टीम मानती है और बिहार में उसके साथ अछूतों की तरह पेश आती है.

राजद के राज्यसभा सांसद प्रेमचंद गुप्ता और एडी सिंह अप्रैल 2026 में रिटायर होने वाले हैं तो फैयाज अहमद जुलाई 2028 में अपना टर्म पूरा करेंगे. मनोज कुमार झा और संजय यादव अप्रैल 2030 तक राज्यसभा में बने रहेंगे. उसके बाद सदन में राजद के सदस्यों की संख्या 0 हो जाएगी.

2026 में राज्यसभा की जिन 5 सीटों के लिए मतदान होंगे, उनमें से अभी 2 जेडीयू, एक रालोमो के पास है. एनडीए को इस बार इतनी सीटें आई हैं कि इन पांचों सीटों पर वह आसानी से जीत हासिल कर लेगा. 2028 में भी राज्यसभा के 5 सदस्य रिटायर होंगे, जिनमें 3 बीजेपी, एक जेडीयू और एक राजद के खाते में है. उस समय भी ये पांचों सीटें एनडीए के कब्जे में चली जाएंगी.