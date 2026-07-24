राजद को बड़ा झटका, मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल, शुरू की नई राजनीतिक पारी

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बिहार विधानसभा चुनाव और आगामी उपचुनावों से ठीक पहले राज्य के राजनीतिक गलियारे में हलचल तेज हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख सवर्ण-ब्राह्मण चेहरे और मुखर प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने आधिकारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सदस्यता ग्रहण कर ली है. मृत्युंजय तिवारी को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मंगल पांडेय ने सदस्ता दिलाई.
मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमारे लिए आज गर्व का विषय है. इस दौरान बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लंबे वक्त से हम राष्ट्रीय जनता दल से जुड़े थे. आज हमने बीजेपी का दामन थाम लिया. हम बीजेपी के राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देते है. हम किसी दल में थे, मेरा परिचय सबसे था.
उन्होंने कहा कि राजद जिसके पास न नियत है न नेतृत्व है. वहां रहना उचित नहीं था. बिहार को विकसित और देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ हम साथ है. विपक्षियों ने युवाओं छात्रों को बरगलाने का काम किया. अब राजद दल-दल में जा चुका है. हम अब बीजेपी में ही जियेंगे और मरेंगे.
बता दें कि मृत्युंजय तिवारी ने 16 जुलाई को आरजेडी के सभी प्राथमिक पदों और प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया था. अपने इस्तीफे के पीछे की मुख्य वजह बताते हुए उन्होंने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबियों पर गंभीर आरोप लगाए थे.
रिपोर्ट: प्रिंस कुशवाहा