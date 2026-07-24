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राजद को बड़ा झटका, मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल, शुरू की नई राजनीतिक पारी

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से इस्तीफा देने के कुछ दिन बाद मृत्युंजय तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) का दामन थाम लिया. बीजेपी मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पार्टी नेताओं ने उन्हें औपचारिक रूप से सदस्यता दिलाई. इसके साथ ही मृत्युंजय तिवारी ने अपनी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 04:34 PM IST
राजद को बड़ा झटका, मृत्युंजय तिवारी बीजेपी में शामिल, शुरू की नई राजनीतिक पारी
Image Credit: (Z News) मृत्युंजय तिवारी आज भाजपा में शामिल हो गए

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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