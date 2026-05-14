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बैलेट से कभी नहीं हरा सकता एनडीए, भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में जीत पर बोला राजद

भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं. इस उपचुनाव में RJD के सोनू राय ने JDU के उम्मीदवार कन्हैया प्रसाद को करारी शिकस्त दी है. वहीं, इस जीत पर RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए.

Written By  Rupendra Kumar Srivastava|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 14, 2026, 05:25 PM IST

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सोनू कुमार राय (फाइल फोटो)
सोनू कुमार राय (फाइल फोटो)

भोजपुर-बक्सर स्थानीय निकाय विधान परिषद उपचुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी सोनू कुमार राय की जीत हुई है. इस जीत से राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं के हौंसले बुलंद हैं. अब राजद नेताओं का कहना है कि बैलेट पेपर से हुए चुनाव में एनडीए राजद को कभी हरा ही नहीं सकता. RJD के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, हमारी पार्टी ने एमएलसी उपचुनाव में शानदार जीत दर्ज की है. हम मुखिया, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समिति के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं. यह तेजस्वी जी के नेतृत्व में आस्था की जीत है.

शक्ति यादव ने कहा, तेजस्वी जी शुरू से कहते रहे हैं कि मशीनरी मैनेजमेंट लोकतंत्र के लिए खतरा है. ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, बैन होना चाहिए. विकसित देश, ईवीएम बनाने वाले भी ईवीएम से चुनाव नहीं कराते. 2020 के चुनाव में हम 143 जगहों पर बैलेट से हम चुनाव जीत चुके हैं. लाख कोशिश कर लो ईवीएम से, आओगे मतपत्र पर तो हार का सामना करना पड़ेगा. शक्ति यादव ने नारा दिया, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ. 

राजद प्रत्याशी की जीत पर कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि भोजपुर बक्सर विधान परिषद उपचुनाव में महागठबंधन की जीत ने साबित कर दिया है कि बैलेट पेपर पर आज चुनाव हो तो हम ही जीतेंगे. यह पूरी तरीके से स्पष्ट करता है कि जनप्रतिनिधियों के बीच आज भी महागठबंधन की पकड़ मजबूत है, लेकिन सत्ता संरक्षण में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग लगातार आम वोटरों की हकमारी करते हैं. 

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जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता निहोरा यादव ने कहा कि एक जीत से इतने उत्साहित न हों. बिहार में 11 सीटों पर उपचुनाव हो रहे थे, उसमें 9 सीट आरजेडी ने जीता था और जब आम चुनाव हुए तो सभी सीट हार गए थे. इसीलिए एक-आध सीट जीतने और हारने से इतराना नहीं चाहिए. यह प्राधिकार का चुनाव है, जनता का चुनाव नहीं है. इसमें जनता के चुने गए प्रतिनिधि वोट करते हैं. बैलेट की बात इसलिए करते हैं कि ये लोग दबंग हैं और कब्जा करते हैं. बूथ पर ये लोग किसी को जाने नहीं देते थे.

यह भी पढ़ें: राज्यसभा चुनाव का तेजस्वी ने लिया बदला, भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव में RJD की जीत

भाजपा MLC नवल यादव ने कहा, RJD वाले भ्रम फैला रहे हैं. बबूल के पेड़ तले आम मिल जाए तो इसका मतलब यह नहीं होता कि बबूल का पेड़ आम देने लगा. राजद को कौन पूछ रहा है. ई सब भरम मत फैलाएं कि ईवीएम से और बैलेट से. उनको पता है कि बैलेट में क्या वोट क्या होता है? सब प्रिफरेंशियल वोट है. इनको तो यह भी नहीं पता होगा कि प्रिफरेंशियल वोट पड़ता कैसे है. उसकी काउंटिंग कैसे होती है. इसलिए कभी-कभी एक्सेप्शन हो जाता है.

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