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राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, तेजस्वी यादव को ठहराया जिम्मेदार!

Mrityunjay Tiwari: मृत्युंजय तिवारी ने राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपने इस्तीफे की घोषणा की.

Written BySunny KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 16, 2026, 08:43 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:51 PM IST
राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, तेजस्वी यादव को ठहराया जिम्मेदार!
Image Credit: (File Photo) राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया इस्तीफाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Sunny Kumar

Sunny Kumar

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल से पत्रकारिता में परास्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद से Z Bihar-Jharkhand के साथ जुड़े हुए हैं. पिछले तीन वर्षों से पटना में सक्रिय रूप से कार्यरत हैं. मुख्य रूप से राजनीतिक खबरों की रिपोर्टिंग करते हैं. इसके साथ ही शिक्षा, खेल, सॉफ्ट स्टोरी तथा पुलिस मुख्यालय से जुड़ी खबरों को कवर करते हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बिहार में प्रगति यात्रा एवं समृद्धि यात्रा का व्यापक कवरेज किया है. लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव और उपचुनाव की जमीनी स्तर से रिपोर्टिंग का अनुभव प्राप्त है.

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