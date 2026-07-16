/राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दिया पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा, तेजस्वी यादव को ठहराया जिम्मेदार!

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राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया. उन्होंने पार्टी के भीतर खुद की अनदेखी और कुछ चुनिंदा लोगों पर राजद को बर्बाद करने का बेहद गंभीर आरोप लगाया है. मृत्युंजय तिवारी ने राजद के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल और कई वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों की उपस्थिति में अपने इस्तीफे की घोषणा की. इसके बाद से बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है.
मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि आज हमने राष्ट्रीय जनता दल के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया है. आज राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश मंगनी लाल मंडल और तमाम वरिष्ठ नेताओं, पदाधिकारियों की मौजूदगी में हमने स्पष्ट रूप से कहा कि अब मेरे जैसे समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए इस पार्टी में कोई सम्मान नहीं है. बार-बार कहने के बावजूद भी कोई भी वरिष्ठ नेताओं ने संज्ञान नहीं लिया.
उन्होंने आगे कहा कि हमने कई बार नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव को भी कहा, अपनी शिकायतें कीं, लेकिन वो भी संज्ञान में नहीं लिए, तो मेरे जैसे समर्पित, निष्ठावान कार्यकर्ता के लिए अब इस पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं बनता था, क्योंकि अपमानित होकर कोई राजनीति नहीं कर सकता है. हमने बुरे दिनों में राष्ट्रीय जनता दल का साथ दिया था और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद ने हमें प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी वर्ष 2014 में दी थी.
मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि हमने बखूबी जिम्मेदारी का निर्वहन किया और राष्ट्रीय जनता दल की नीतियों को आगे बढ़ाया प्रमुखता से, लेकिन इस पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पार्टी को दीमक की तरह चाटकर बर्बाद कर दिया पार्टी को. वैसे लोगों से अगर तेजस्वी जी घिरे हुए हैं, तो फिर हम जैसे कार्यकर्ताओं के लिए पार्टी में रहना उचित नहीं.