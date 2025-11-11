बिहार में महागठबंधन का दावा मजबूत! राजद प्रवक्ता बोले- “लोग भ्रष्ट नीतीश सरकार को उखाड़ फेंकने को तैयार”

Bihar chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल (राजद) प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने महागठबंधन की ओर से सीएम पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जनता ने मन बना लिया है, अगली सरकार उनके नेतृत्व में बनाई जाए.
Trending Photos
Bihar chunav 2025: राजद प्रवक्ता का यह बयान उस वक्त आया है, जब बिहार में मंगलवार को दूसरे चरण के लिए 122 सीटों पर मतदान जारी है. उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार बिहार में इतनी तादाद में वोटिंग हुई. पहले चरण में मतदाताओं ने वोट देकर इतिहास बना दिया. दूसरे चरण में भी ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है.
उन्होंने कहा कि सभी एकजुट होकर महागठबंधन की सरकार बनाने के लिए वोट कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग, हमारी माताएं, बहनें, युवा, किसान, मजदूर और गरीब, उत्साह से लोकतंत्र के महापर्व में भाग ले रहे हैं. हम सभी से अपील करते हैं कि वे अपने वोट का उपयोग भ्रष्ट नीतीश सरकार को खारिज करने के लिए करें और बिहार को बचाने और हमारे युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए महागठबंधन को वोट दें.
राजद सांसद सुधाकर सिंह ने दूसरे चरण में अपनी विधानसभा में वोट किया. वोट करने के बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया. पोस्ट में उन्होंने लिखा कि रामगढ़ विधानसभा सहित बिहार में परिवर्तन के लिए मैंने अपना मतदान किया, आप सभी अपना मतदान जरूर करें. आपका एक-एक वोट विकास, शिक्षा, रोजगार, और पारदर्शी शासन की नींव रख सकता है.
दूसरे चरण के मतदान के बीच राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के अधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से तेजस्वी यादव की एक फोटो शेयर की गई. राजद ने फोटो शेयर करते हुए लिखा कि तेजस्वी यादव को मौका देने के लिए चारों तरफ एक ही गूंज सुनाई पड़ रही है. तेजस्वी यादव की सरकार में शराब की होम डिलिवरी नहीं बल्कि सरकारी नौकरी की होम डिलिवरी होगी. बताते चलें कि दूसरे चरण की वोटिंग खत्म होने के बाद 14 नवंबर को परिणाम घोषित किया जाएगा.
इनपुट-आईएएनएस
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!