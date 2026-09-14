'मुसलमानों के खिलाफ नफरत बर्दाश्त नहीं, बिहार में लागू नहीं होने देंगे UCC', बीजेपी को RJD की सीधी चुनौती

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में यूसीसी लागू करने का बयान दिया. उन्होंने हाल ही में देश के एनडीए शासित राज्यों में 2029 से पहले यूसीसी लागू करने का टारगेट रखा है. अब अमित शाह के इस बयान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है. विपक्षी पार्टी राजद ने सीधे बीजेपी को चुनौती दे डाली. राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि यूसीसी लागू बिहार में कोई कर दे, यह संभव नहीं है. बीजेपी को यह गांठ बांध लेनी चाहिए.
बीजेपी को RJD की सीधी चुनौती
राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि मुसलमानों के प्रति अगर कोई नफरत का भाव रखता है, तो राजद कड़ा जवाब भी देगा और किसी भी कीमत पर बिहार में यूसीसी (UCC) लागू नहीं होने देगा. अमित शाह की बात काटने की ताकत एनडीए के किसी घटक दल के नेता में नहीं है. उन्होंने कहा कि अगर यूसीसी लागू बिहार में कोई कर दे और राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष में हो, सशक्त और मजबूत हो, यह कदापि संभव नहीं है. यह गांठ बांध लेनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को.
'यह देश विभिन्न धर्मों का है, विविधता भरा राष्ट्र है'
शक्ति यादव ने कहा किजब भी भाजपा देश भर में पिटती है, युवाओं का सवाल होता है, नौकरी का सवाल होता है, पलायन का सवाल होता है, बाढ़ का सवाल होता है, तो भारतीय जनता पार्टी ध्यान भटकाना चाहती है. उन्होंने कहा कि यह देश विभिन्न धर्मों का है, विविधता भरा राष्ट्र है, कई परंपराएं इस देश के अंदर हैं, सबकी अलग-अलग अपनी एक पहचान है.
'अगर कोई चाहे कि हम अलग रास्ता लें, तो यह संभव नहीं'
राजद प्रवक्ता ने कहा कि हम भारत के लोग संविधान और लोकतंत्र, दोनों में आस्था रखते हैं, लेकिन अगर कोई चाहे कि हम अलग रास्ता लें, तो यह संभव नहीं है. मुसलमानों के प्रति अगर कोई नफरत का भाव रखता है, तो राजद कड़ा जवाब भी देगा और किसी भी कीमत पर उसे बिहार में लागू नहीं होने देगा.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा