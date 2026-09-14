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'मुसलमानों के खिलाफ नफरत बर्दाश्त नहीं, बिहार में लागू नहीं होने देंगे UCC', बीजेपी को RJD की सीधी चुनौती

राजद प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि मुसलमानों के प्रति अगर कोई नफरत का भाव रखता है, तो राजद कड़ा जवाब देगा और किसी भी कीमत पर बिहार में UCC लागू नहीं होने देगा.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Sep 14, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 05:42 PM IST
'मुसलमानों के खिलाफ नफरत बर्दाश्त नहीं, बिहार में लागू नहीं होने देंगे UCC', बीजेपी को RJD की सीधी चुनौती
Image Credit: शक्ति सिंह यादव, मुख्य प्रवक्ता, राजद

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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