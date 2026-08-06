राजद का बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव की सलाह पर प्रदेश की सभी सांगठनिक इकाइयां भंग

राज्य चुनें
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की सलाह पर राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने राज्य में पार्टी की सभी सभी सांगठनिक इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है. यह फैसला 6 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को तेजस्वी यादव के साथ हुई बैठक और गहन विचार-विमर्श के बाद लिया गया है.
बांकीपुर उपचुनाव में हार और अंदरूनी खींचतान का असर
दरअसल, पटना की बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राजद ने पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल का फैसला लिया है. राजद ने केवल राज्य की कमेटियों को भंग नहीं किया, बल्कि जिला और प्रखंड इकाइयों समेत सभी प्रकोष्ठों की संगठनात्मक इकाइयों को भी भंग कर दिया है. राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल ने यह निर्णय पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है.
तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नए सिरे से बनेगा संगठन
पार्टी सूत्रों का कहना है कि गुटबाजी को खत्म करने और संगठन को अनुशासित करने के उद्देश्य से ही यह फैसला लिया गया है. इसे आगामी चुनावों से पहले राजद के सबसे बड़े सांगठनिक फेरबदल के रूप में देखा जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब पार्टी को नए सिरे से पुनर्गठित करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य निष्क्रिय पदाधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाना और जमीनी स्तर पर सक्रिय और जनसरोकार से जुड़े कार्यकर्ताओं को आगे लाना है.
बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र का अपनी ही पार्टी को दोटूक
बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि पार्टी को नए सिरे से संगठन और नेतृत्व के आसपास की टीम की समीक्षा करनी होगी. उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव में वोट हमारा है, हमारे पास रहेगा. राजद कार्यकर्ताओं का भी हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं. विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कुछ लोगों के पैकेट में पार्टी है और कुछ लोग को पद पर दिया गया है, उनकी भी समीक्षा करके हटाना होगा और वैसे लोगों को लाना होगा, जो पार्टी के लोग के लिए काम करते है.