राजद का बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव की सलाह पर प्रदेश की सभी सांगठनिक इकाइयां भंग

बांकीपुर में हार के बाद भाई वीरेंद्र का अपनी ही पार्टी को दोटूक

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि पार्टी को नए सिरे से संगठन और नेतृत्व के आसपास की टीम की समीक्षा करनी होगी. उन्होंने कहा था कि अगले चुनाव में वोट हमारा है, हमारे पास रहेगा. राजद कार्यकर्ताओं का भी हम लोग अच्छे से काम नहीं कर पा रहे हैं. विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि कुछ लोगों के पैकेट में पार्टी है और कुछ लोग को पद पर दिया गया है, उनकी भी समीक्षा करके हटाना होगा और वैसे लोगों को लाना होगा, जो पार्टी के लोग के लिए काम करते है.