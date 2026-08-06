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राजद का बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव की सलाह पर प्रदेश की सभी सांगठनिक इकाइयां भंग

RJD News: राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने प्रदेश की सभी सांगठनिक इकाइयों को भंग कर दिया है. 6 अगस्त, 2026 दिन गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से सलाह लेने के बाद उन्होंने प्रखंड स्तर, पंचायत स्तर और प्रदेश स्तर की सभी सांगठनिक इकाइयों और प्रकोष्ठ को भंग किया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 06, 2026, 07:33 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 08:40 PM IST
राजद का बड़ा फैसला, तेजस्वी यादव की सलाह पर प्रदेश की सभी सांगठनिक इकाइयां भंग
Image Credit: मंगनी लाल मंडल और तेजस्वी यादव (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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