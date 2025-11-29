Advertisement
'अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो...', RJD प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल के बयान से सनसनी

Mangani Lal Mandal News: राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस चुनाव में मिली हार की समीक्षा किया है, सभी पार्टी समीक्षा कर रही हैं. राजद भी हार की समीक्षा कर रही है और भी गठबंधन की पार्टियां समीक्षा कर रही है. 

Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 29, 2025, 01:20 PM IST

RJD के प्रदेश अध्यक्ष मंगली लाल मंडल (File Photo)
Mangani Lal Mandal on Congress: बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद महागठबंधन के घटक दलों के बीच कलह सामने आ रही है. राजद (RJD) के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई समीक्षा बैठक और गठबंधन में उसके भविष्य को लेकर एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अलग होना चाहती है तो उसे कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि गठबंधन में किसी को बांधकर नहीं रखा जा सकता.

गठबंधन में किसी को रोक कर नहीं रखा जा सकता- मंगनी
अलग चलेंगे तो अच्छी बात- राजद
मंगनी लाल मंडल ने कहा कि उनकी (Congress) मर्जी है, अलग चलेंगे तो अच्छी बात है. जन आधार राजद का बिहार में है. जन आधार के बदौलत गठबंधन में कोई लोग हैं, किन को रहना है, नहीं रहना है वह तय करेंगे. असली कारण चुनाव में हर कैसे हुई उसका विश्लेषण लोगों ने किया होगा. अगर गठबंधन में रहने के कारण हार हुई है और अलग रहना चाहते हैं तो अच्छी बात है.

राजद प्रदेश अध्यक्ष के बयान से सियासी हलचल तेज
राजद प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल के इस बयान ने बिहार की विपक्षी राजनीति में हलचल पैदा कर दी है. उन्होंने यह इशारा कर दिया कि अगर कांग्रेस महागठबंधन से किनारा करती है, तो राजद को इससे कोई खास आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि पार्टी खुद को बिहार के जन-आधार के दम पर मजबूत मानती है.

