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'राजद वो पार्टी है, जहां का कार्यकर्ता दूसरे दलों में CM तक बनता है', सम्राट चौधरी के बहाने RJD ने हर्ट कर दिया BJP का ईगो

Bihar Politics: बीजेपी ने अगर शक्ति सिंह यादव के पोस्ट को गंभीरता से ले लिया तो फिर सम्राट चौधरी के लिए परेशानी हो सकती है. शक्ति सिंह यादव के पोस्ट में भले ही सम्राट चौधरी की तारीफ की गई है लेकिन ये सब बातें उनका नागवार गुजर सकती हैं. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Apr 08, 2026, 11:08 AM IST

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शक्ति सिंह यादव और सम्राट चौधरी (बाएं से दाएं)
शक्ति सिंह यादव और सम्राट चौधरी (बाएं से दाएं)

राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने एक दिन पहले एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने बिहार के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अपनी ओर से अनुमान जाहिर किया. शक्ति सिंह यादव ने अपने पोस्ट में कहा, BJP अपना मुख्यमंत्री बनाएगी. इसमें न कोई संदेह और ना ही अब कोई इसके सिवा कोई अन्य गुंजाइश है. उन्होंने कहा कि इस रेस में कई लोगों के नाम हैं, इधर नीतीश कुमार सोच रहे हैं अगर सम्राट चौधरी बन जाएगा तो मेरी राजनीति का क्या होगा? हालांकि इस पोस्ट में शक्ति सिंह यादव ने एक और बात लिखी, जिसमें उन्होंने कहा कि कल को अगर सम्राट चौधरी सच में मुख्यमंत्री बनते हैं तो राजद का एक कार्यकर्ता इस बात से खुश होगा कि राजद वो पार्टी जहां का कार्यकर्ता दूसरे दलों में मुख्यमंत्री तक बनता है. यह बात बीजेपी को नागवार गुजर सकती है और इससे उसका ईगो भी हर्ट हो सकता है.

आज की तारीख में बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है. दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है और वह इसका दंभ भी भरती है. बिहार में जब उसका अपना मुख्यमंत्री होगा तो मुकाबला भी उसको राष्ट्रीय जनता दल से करना है. दूसरी ओर, राष्ट्रीय जनता दल हमेशा उसको इस बात का अहसास दिलाती रहेगी कि मुख्यमंत्री बनाने के लिए राजद के कैडर को छोड़कर और कोई नहीं मिला. ये सब बातें दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को असहज कर सकती हैं और इससे सम्राट चौधरी की दावेदारी को भी बड़ा झटका लग सकता है. 

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ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने दूसरे दलों से आए नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है. असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा दूसरे दलों से बीजेपी में आए और मुख्यमंत्री बन गए. हालांकि हिंदी पट्टी के राज्यों में बीजेपी ने अभी तक दूसरे दलों से आए नेताओं को मुख्यमंत्री नहीं बनाया है. 

उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के बाद मोहन यादव, ओडिशा में मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, ये सभी बीजेपी कैडर के नेता हैं और इन राज्यों में पार्टी ने अब तक किसी बाहरी नेता पर दांव नहीं खेला है. 

शक्ति सिंह यादव अपने पोस्ट में लिखते हैं, सम्राट चौधरी ने BJP के अंदर अपने कर्तव्यों का बेबाकी से निर्वहन किया है, वहीं मुख्यमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद भाजपा किसे देगी, ये तो भाजपा का सवाल है लेकिन मेरा ये ज़रूर मानना है कि सम्राट चौधरी उस रेस में एक नंबर पर हैं, हालांकि इस बात का जरूर फ़क़्र है कि राजद में अपने युवा अवस्था से ही अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले और राष्ट्रीय जनता दल के राजनीतिक विद्यालय में उन्होंने अपनी राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हासिल कर बिहार सरकार में पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका अदा किया है.

उनका कहना है कि JDU में, कांग्रेस में और BJP में, अभी कई ऐसे नेता हैं, मंत्री हैं, जो अध्यक्ष की जिम्मेवारी JDU में, कांग्रेस में और BJP तीनों में संभाल चुके हैं. राष्ट्रीय जनता दल नामक राजनीतिक इंस्टीट्यूशन वैचारिक तौर पर कितना मज़बूत और कितना सशक्त है, यह बताने की जरूरत अब नहीं है. शक्ति सिंह यादव का कहना है कि आज के दौर में लालू जी को अपशब्द कहकर अपनी राजनीति को कोई  जरूर चमका सकता है लेकिन वो वैचारिक कटिबद्धता कैसे ला पाएगा?

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