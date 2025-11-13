Bihar Chunav 2025: 'गतगणना में गड़बड़ी हुई तो सड़कों पर दिखेगा नेपाल जैसा नजारा...', राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई ने प्रशासन को दी धमकी

RJD Warns Election Commission: रिजल्ट से पहले आए सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए सरकार की वापसी हो रही हैं, जबकि महागठबंधन को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ेगा. वहीं प्रशांत किशोर की जनसुराज का खाता भी नहीं खुल सकता है. हालांकि, राजद नेता तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स को सिरे से नकार दिया है.
RJD Leader Sunil Kumar Singh On Bihar Chunav Result 2025: बिहार विधानसभा चुनाव में अब सबकी निगाहें रिजल्ट पर टिकी हुई हैं. कल यानी शुक्रवार (14 नवंबर) को सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी. मतगणना जैसे-जैसे आगे बढ़ेगी, सारी तस्वीर क्लियर होती जाएगी. मतगणना के लिए सभी जिलों में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. फिलहाल अभी सारी EVMs कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में बंद हैं और कल यहां से निकालकर सीधे मतगणना की टेबल पर ले जाया जाएगा. नतीजों से पहले ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. इस कड़ी में राजद अध्यक्ष लालू यादव के करीबी नेता सुनील कुमार सिंह ने चुनाव आयोग और प्रशासन को खुली चेतावनी दी है.
सुनील कुमार सिंह ने कहा कि अगर मतगणना में किसी तरह की गड़बड़ी या धांधली हुई, तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा देखने को मिलेगा. उनके इस बयान ने सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है. इसे सीधे-सीधे चुनाव आयोग और प्रशासन को धमकी बताया जा रहा है. दरअसल, बिहार चुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल्स को नकारते हुए सुनील कुमार सिंह ने कहा कि इस बार का मतदान बदलाव के लिए हुआ है. जनता ने नीतीश कुमार और बीजेपी की सरकार को पूरी तरह नकार दिया है. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है. 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनने जा रही है.
उन्होंने आगे कहा कि हमने 2020 में भी देखा था कि चार-चार घंटे तक मतगणना रोकी गई थी. कई सीटों पर परिणामों को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस बार अगर वैसा कुछ हुआ तो बिहार की सड़कों पर नेपाल जैसा नजारा दिखेगा. आरजेडी के कार्यकर्ता और जनता चुप नहीं बैठेगी. उनके इस बयान पर एनडीए नेताओं ने कड़ी आपत्ति जताई है और चुनाव आयोग से इस पर संज्ञान लेकर सुनील कुमार सिंह पर कड़ी कार्रवाई करने की अपील की है. बता दें कि राजद पार्टी में सुनील कुमार सिंह के लालू परिवार के साथ बड़े करीबी संबंध हैं. वे राबड़ी देवी के मुंहबोले भाई हैं और राजद अध्यक्ष लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ भी अच्छे संबंध हैं.
