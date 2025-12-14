Vote Chori: कांग्रेस की 'वोट चोरी' रैली का RJD ने किया समर्थन, मनोज झा बोले- बिहार चुनाव में दिखी धांधली

RJD Supported Congress Vote Chori Rally: कथित 'वोट चोरी' के आरोप को लेकर कांग्रेस पार्टी ने आज (रविवार, 14 दिसंबर) दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल रैली का आयोजन किया है. इस रैली का उद्देश्य एसआईआर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना है. लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने इस रैली को संबोधित किया. इस रैली का राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने समर्थन किया है. राजद सांसद मनोज झा ने कांग्रेस के 'वोट चोरी' और चुनावों में गड़बड़ी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा कि दस्तावेजों से परे, हमने चुनाव आयोग का घमंड और एक खास पार्टी की तरफ उसका साफ झुकाव देखा है. राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि चुनाव में धांधली और वोट चोरी के आरोपों को बड़े नजरिए से देखना चाहिए.

उन्होंने कहा कि मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा. दस्तावेजों से परे, हमने चुनाव आयोग का घमंड और एक खास पार्टी की तरफ उसका साफ झुकाव देखा है. मनोज झा ने कहा कि सबसे जरूरी बात यह है कि अक्टूबर में मैंने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसका कोई जवाब नहीं मिला. पहले भी निर्वाचन आयोग ने चुनावों के मद्देनजर डायरेक्ट वित्तीय लेनदेन को रोका था, लेकिन हमारी बात को नहीं सुना गया. मनोज झा ने कहा कि सबसे अहम बात यह है कि लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म हो गया है. इसलिए, इस पूरे मामले की पूरी तरह से जांच करने की जरूरत है. मेरा मानना ​​है कि आज रामलीला मैदान में रैली के बाद इस मुद्दे को और गंभीरता से उठाया जाएगा.

'मनरेगा' योजना का नाम बदलकर 'पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना' किए जाने पर आपत्ति जताते हुए राजद सांसद मनोज झा ने कहा कि मुझे लगता है कि मैंने इतनी छोटी सोच और समझ की इतनी कमी कभी नहीं देखी. उन्होंने कहा कि एक मनरेगा संघर्ष समिति है जिसने बार-बार सवाल उठाए हैं कि काम के दिन और मैन-डे कैसे बढ़ाए जाएं, पूरे भारत में बेहतर मजदूरी कैसे सुनिश्चित की जाए और शहरी सेक्टर में भी ऐसे ही कदम कैसे उठाए जाएं. ये सरकार के सामने चुनौतियां और सवाल थे. इसके बजाय सरकार ने नाम बदला है. उसने महात्मा गांधी का नाम बदलकर दूसरा नाम रख दिया, जिसे पूज्य बापू कहा जा रहा है, जो सही नहीं लगता.