NSUI के प्रदर्शन पर सिसायत गर्म: RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, JDU-BJP का पलटवार- 'जल्द होगी TRE 4 बहाली'

बिहार में BPSC TRE-4 शिक्षक बहाली की मांग को लेकर छात्र संगठन NSUI की तरफ से किए गए प्रदर्शन का राजद ने समर्थन किया है. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं, जहां विपक्ष ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. वहीं, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर छात्रों को भड़काने और राजनीति करने का आरोप लगाया है.



छात्रों को डराना धमकाना और झूठा मुकदमा करना ये है सरकार का काम- राजद

राजद प्रवक्ता मधुमंजूरी ने कहा कि जब छात्र सड़क पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनको लाठी मरती है और जेल में डालती है. सरकार का बस एक ही काम है छात्रों को डराना धमकाना और झूठा मुकदमा करना.