NSUI के प्रदर्शन पर सिसायत गर्म: RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, JDU-BJP का पलटवार- 'जल्द होगी TRE 4 बहाली'

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बिहार में BPSC TRE-4 शिक्षक बहाली की मांग को लेकर छात्र संगठन NSUI की तरफ से किए गए प्रदर्शन का राजद ने समर्थन किया है. इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं, जहां विपक्ष ने सरकार पर दमनकारी नीति अपनाने का आरोप लगाया है. वहीं, सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर छात्रों को भड़काने और राजनीति करने का आरोप लगाया है.
छात्रों को डराना धमकाना और झूठा मुकदमा करना ये है सरकार का काम- राजद
राजद प्रवक्ता मधुमंजूरी ने कहा कि जब छात्र सड़क पर आते हैं, प्रदर्शन करते हैं तो सरकार उनको लाठी मरती है और जेल में डालती है. सरकार का बस एक ही काम है छात्रों को डराना धमकाना और झूठा मुकदमा करना.
नीतीश कुमार की सरकार में निकली थी लाखों बहाली-जदयू
जदयू एमएलसी और प्रवक्ता भारती मेहता ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार में लाखों बहाली निकली थी और भारी मात्रा में शिक्षक और शिक्षिकाएं बहाल हुए थे. उसके बाद हम लोग चुनाव में चले गए थे. सरकार बनने के बाद सरकार में भी फिर बदला हुआ था, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मिलान किया है, जल्द बहाली होगी. उन्होंने कहा कि कांग्रेस यूथ को बरगलाने के लिए अनावश्यक प्रदर्शन कर रही है. कांग्रेस को राजनीति में कुछ करने के लिए बचा नहीं है, इसलिए इस तरह का प्रदर्शन करवा रही है. बिहार में जल्द ही निश्चित तौर पर बहाली आने वाली है.
अभ्यर्थी थोड़ा सा घर रखें, जल्द ही बहाली होगी-बीजेपी
बीजेपी प्रवक्ता प्रति शेखर ने कहा कि यह वही कांग्रेस है, जिन्होंने अपने शासनकाल में ना तो केंद्र में, ना बिहार राज्य में कोई काम करके दिखाया है. मगर, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार शिक्षकों को लेकर कमेंट कर रही है. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी कहा है कि आने वाले समय में बहाली होगी. अभ्यर्थी थोड़ा सा घर रखें, जल्द ही बहाली होगी. जो सरकार कहती है वह करके दिखाती है.
दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे-कांग्रेस
वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. स्नेहाशीष वर्धन ने कहा कि जिस तरह से सरकार ने NSUI की ओर से हो रहे प्रदर्शन में कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है. यह बिल्कुल गलत है. छात्र हित में आवाज उठाने से हम लोग रुकेंगे नहीं, हम लोग आवाज उठाते रहेंगे. दमनकारी सरकार के खिलाफ लगातार आवाज उठाते रहेंगे. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को यह चेतावनी है कि छात्रों के मुद्दे पर इस तरह की ढुलमुल नीति अपनाना बंद करें.
रिपोर्ट: प्रिंस कुमार कुशवाहा