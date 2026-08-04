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NSUI के प्रदर्शन पर सिसायत गर्म: RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, JDU-BJP का पलटवार- 'जल्द होगी TRE 4 बहाली'

बिहार में BPSC TRE 4 शिक्षक बहाली को लेकर सड़क से लेकर राजनीतिक गलियारों तक संग्राम छिड़ गया है. NSUI (नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया) के विरोध-प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई पर अब पक्ष-विपक्ष आमने-सामने आ गए हैं.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:51 PM IST
NSUI के प्रदर्शन पर सिसायत गर्म: RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, JDU-BJP का पलटवार- 'जल्द होगी TRE 4 बहाली'
Image Credit: (Z News) RJD-कांग्रेस ने सरकार को घेरा, JDU-BJP का पलटवार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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