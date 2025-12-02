Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3025880
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

पटना में कहां बना है लालू यादव का नया 'महल', जानें लोकेशन, डिजाइन और खूबियां

Lalu Yadav and Rabri Devi New House: राजद सुप्रीमो लालू यादव का नया बंगला महुआबाग इलाके में बन रहा है. सोशल मीडिया पर वीडियो और तस्वीरों के देखने से लगता है कि घर करीब-करीब पूरा हो चुका है और अभी अंदर का काम चल रहा है.

Written By  Shailendra |Last Updated: Dec 02, 2025, 08:48 AM IST

Trending Photos

पटना में लालू यादव का नया 'महल' लगभग तैयार (@Social media)
पटना में लालू यादव का नया 'महल' लगभग तैयार (@Social media)

Lalu Yadav New Bungalow: बिहार की राजनीति में लालू यादव का नया घर या यूं कहे नया आलीशान 'महल' चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरों के अनुसार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पटना में नया बंगला बनकर तैयार होने वाला है और कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है. कहा जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी बंगला खाली करने के बाद यहीं पर लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के इस घर में शिफ्ट होने की उम्मीद है. 

दानापुर के महुआबाग में है बंगला
राजद सुप्रीमो लालू यादव का नया बंगला पटना के दानापुर के महुआबाग इलाके में बन रहा है. घर करीब-करीब पूरा हो चुका है और अभी अंदर का काम चल रहा है. घर पिछले डेढ़ साल से बन रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि लालू यादव का प्राइवेट घर एक बड़ी हवेली जैसा दिखता है. लालू और राबड़ी देवी दोनों ने अक्सर कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन किया है.

डिजाइन और खूबियां
सिक्योरिटी कारणों से बिल्डिंग के चारों तरफ 10 से 15 फीट ऊंची एक मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई है. यह हवेली आस-पास रहने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय है. बिल्डिंग का डिजाइन और आर्किटेक्चर आने-जाने वालों का ध्यान खींचता है. इस बंगले का पूरा कॉम्प्लेक्स खुला, सुरक्षित और मॉडर्न सुविधाओं से लैस है. बंगले में 8 बड़े बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग हॉल, एक गेस्ट रूम, एक प्रार्थना कक्ष, एक फैमिली लाउंज और अलग स्टाफ क्वार्टर हैं. बिल्डिंग के चारों ओर एक बड़ा ग्रीन ज़ोन और एक सुंदर गार्डन भी बनाया जा रहा है. पार्किंग की सुविधा भी दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: नीतीश कुमार की नजर JDU को विधानसभा में सबसे बड़ा दल बनाने पर! कांग्रेस-BSP पर खतरा

राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश
बता दें कि 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद उम्मीद है कि लालू यादव 39 हार्डिंग रोड पर दूसरे सरकारी घर में जाने के बजाय इस प्राइवेट घर में जा सकते हैं. हालांकि, कुछ फिनिशिंग के काम, खासकर इंटीरियर का काम अभी भी बाकी हैं और इसमें कुछ और महीने लग सकते हैं.

यह भी पढ़ें:राजयोग से सजी सम्राट चौधरी की कुंडली! कब बनेंगे बिहार के मुख्यमंत्री?

TAGS

Bihar NewsLalu Yadav

Trending news

Bihar News
पटना में कहां बना है लालू यादव का नया 'महल', जानें लोकेशन, डिजाइन और खूबियां
Rajan Ji Maharaj
'हरे राम हरे-हरे बोल भैया घरे-घरे', राजन जी महाराज ने सुनाया ऐसा भजन कि झूम उठे भक्त
Bihar crime
भभुआ सदर अस्पताल में हिंसक झड़प, मरीज के परिजनों और गार्ड के बीच चले लाठी-डंडे
West Champaran
पश्चिम चंपारण में जहाज से टकराई नाव, 15 लोग थे सवार... 2 लड़कियां लापता
Bihar Weather
Bihar Weather Update: ठंड सताएगी या मिलेगी राहत? जानें मौसम विभाग की चेतावनी
Muzaffarpur Crime
विवाद बना मौत की वजह, पड़ोसी की प्रताड़ना से तंग आकर महिला ने लगाई फांसी
patna news
Patna: लुटेरों के हौसले हुए बुलंद, दो महिलाओं के गले से छिनी सोने की चेन
jehanabad crime
जहानाबाद में तस्करों पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक घर से 720 बोतल विदेशी शराब बरामद
Bihar News
बिहार-नेपाल सीमा से सौ से ज्यादा लड़कियां गायब, मानवाधिकार आयोग ने मांगी रिपोर्ट
Bagaha Police
बगहा जिले की नई प्रभारी SP निर्मला कुमारी ने संभाला चार्ज, थानों का किया निरीक्षण