पटना में कहां बना है लालू यादव का नया 'महल', जानें लोकेशन, डिजाइन और खूबियां

Lalu Yadav New Bungalow: बिहार की राजनीति में लालू यादव का नया घर या यूं कहे नया आलीशान 'महल' चर्चा में है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो और तस्वीरों के अनुसार, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का पटना में नया बंगला बनकर तैयार होने वाला है और कंस्ट्रक्शन तेजी से चल रहा है. कहा जा रहा है कि 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी बंगला खाली करने के बाद यहीं पर लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी के इस घर में शिफ्ट होने की उम्मीद है.

दानापुर के महुआबाग में है बंगला

राजद सुप्रीमो लालू यादव का नया बंगला पटना के दानापुर के महुआबाग इलाके में बन रहा है. घर करीब-करीब पूरा हो चुका है और अभी अंदर का काम चल रहा है. घर पिछले डेढ़ साल से बन रहा है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि लालू यादव का प्राइवेट घर एक बड़ी हवेली जैसा दिखता है. लालू और राबड़ी देवी दोनों ने अक्सर कंस्ट्रक्शन का इंस्पेक्शन किया है.

डिजाइन और खूबियां

सिक्योरिटी कारणों से बिल्डिंग के चारों तरफ 10 से 15 फीट ऊंची एक मजबूत बाउंड्री वॉल बनाई गई है. यह हवेली आस-पास रहने वाले लोगों के बीच चर्चा का विषय है. बिल्डिंग का डिजाइन और आर्किटेक्चर आने-जाने वालों का ध्यान खींचता है. इस बंगले का पूरा कॉम्प्लेक्स खुला, सुरक्षित और मॉडर्न सुविधाओं से लैस है. बंगले में 8 बड़े बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग हॉल, एक गेस्ट रूम, एक प्रार्थना कक्ष, एक फैमिली लाउंज और अलग स्टाफ क्वार्टर हैं. बिल्डिंग के चारों ओर एक बड़ा ग्रीन ज़ोन और एक सुंदर गार्डन भी बनाया जा रहा है. पार्किंग की सुविधा भी दी गई है.

राबड़ी देवी को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश

बता दें कि 10 सर्कुलर रोड पर सरकारी बंगला खाली करने के आदेश के बाद उम्मीद है कि लालू यादव 39 हार्डिंग रोड पर दूसरे सरकारी घर में जाने के बजाय इस प्राइवेट घर में जा सकते हैं. हालांकि, कुछ फिनिशिंग के काम, खासकर इंटीरियर का काम अभी भी बाकी हैं और इसमें कुछ और महीने लग सकते हैं.

