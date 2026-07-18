RJD सुप्रीमो लालू यादव को IGIMS ने AIIMS किया रेफर, आज रवाना होंगे दिल्ली

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RJD सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 17 जुलाई की शाम को अचानक से तबीयत बिगड़ गई. जिसके बाद उन्हें तुरंत पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया. डॉक्टरों ने लालू यादव को कुछ देर तक अपनी निगरानी में रखने के बाद दिल्ली AIIMS रेफर कर दिया. इसके बाद राजद अध्यक्ष देर रात को अपने घर वापस लौट आए. वे आज अपने आज (शनिवार, 18 जुलाई) को दिल्ली के लिए रवाना होंगे.
IGMS में लालू यादव ने अपनी आंख का चेकअप कराया. डॉक्टरों ने उनको 2 घंटे के लिए ऑब्जर्वेशन में रखा गया था. अस्पताल में लालू यादव के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती और बड़े बेटे तेज प्रताप यादव साथ में थे. इसके बाद मीसा भारती ने पत्रकारों को बताया कहा कि फिलहाल वह (लालू यादव) ठीक हैं. मीसा ने बताया कि लालू जी का दिल्ली एम्स में इलाज चल रहा है, इसलिए शनिवार को दिल्ली जाएंगे. मीसा भारती ने इस दौरान कहा कि कौटिल्या नगर इलाके में गंदगी ज्यादा है, लेकिन हम लोग इस बात को बोलेंगे तो लोगों को लगेगा कि हम लोग आवास के लिए रोना रो रहे हैं.
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, IGIMS में हुए चेकअप के दौरान लालू यादव के रक्तचाप (बीपी) में उतार-चढ़ाव पाया गया. डॉक्टरों ने एहतियातन उनका ECG कराया. जांच में कुछ बदलाव सामने आने पर चिकित्सकों ने उन्हें निगरानी में रखने का निर्णय लिया. अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान उनकी सेहत स्थिर बनी रही और किसी तरह की नई समस्या सामने नहीं आई. स्थिति सामान्य रहने पर डॉक्टरों ने उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी. डॉक्टरों ने लालू यादव को आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है.