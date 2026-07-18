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RJD सुप्रीमो लालू यादव को IGIMS ने AIIMS किया रेफर, आज रवाना होंगे दिल्ली

Lalu Yadav Health: RJD सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की 17 जुलाई की शाम को अचानक से तबीयत बिगड़ने के बाद पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान (IGIMS) में भर्ती कराया गया था. आज दिल्ली AIIMS में उनका चेकअप होना, जिसके लिए वे दिल्ली रवाना होंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jul 18, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:06 AM IST
RJD सुप्रीमो लालू यादव को IGIMS ने AIIMS किया रेफर, आज रवाना होंगे दिल्ली
Image Credit: IGIMS से घर लौटे RJD सुप्रीमो लालू यादव (Zee Media)Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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