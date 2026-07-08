'गंदे वार्ड, फटे गद्दे और बदबूदार शौचालय', बेतिया GMCH का वीडियो शेयर कर RJD ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को घेरा

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बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातार अस्पताल का दौरा कर रहे हैं. वहीं, राजद ने बेतिया मेडिकल कॉलेज (GMCH) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर निशाना साधा. राजद ने निशांत कुमार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अस्वस्थ स्वास्थ्य मंत्री का PR और महिमामंडन सिर्फ पटना तक सीमित है. पटना के किसी अस्पताल में PR करते हैं, फिर 10 दिन आराम कर रटा-रटाया बयान तैयार करते हैं.
राजद ने बेतिया मेडिकल कॉलेज GMCH का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा- बेतिया GMCH! गंदा वार्ड, जंग खाए बिस्तर, फटे गद्दे, गंदे बदबूदार शौचालय, जहां तहां कचड़े का ढेर, भ्रष्ट बदतमीज कर्मी, एक बेडशीट भी नहीं, बेडशीट मांगने पर आशाकर्मी झगड़ा करने लगी! अफसोस! अस्वस्थ स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का PR और महिमामंडन वीडियो केवल पटना तक ही सीमित हैं!
पोस्ट में राजद ने आगे लिखा कि पटना के किसी अस्पताल में PR करते हैं, 10 दिन आराम करते हैं, रट-रट कर दिया गया बढ़िया वक्तव्य बोलने के लिए सीखते हैं, फिर दूसरा PR वीडियो के लिए दूसरे अस्पताल में धावा बोलने का ढोंग करते हैं. स्वास्थ्य मंत्री बोल रहे थे कि बिहार के अस्पताल में सीसीटीवी लगाएंगे और वह खुद मॉनिटर करेंगे. कद्दू मॉनिटर करेंगे! पूरे बिहार सरकार में बस डायलॉगबाजी और ड्रामेबाजी ही हो रहा है.
रिपोर्ट: रुपेंद्र श्रीवास्तव