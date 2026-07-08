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'गंदे वार्ड, फटे गद्दे और बदबूदार शौचालय', बेतिया GMCH का वीडियो शेयर कर RJD ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को घेरा

Bettiah GMCH: बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार लगातर पटना में अस्पतआलों का दौरा कर रहे है. वहीं, राजद ने बेतिया मेडिकल कॉलेज GMCH का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा- 'गंदा वार्ड, जंग खाए बिस्तर, फटे गद्दे, गंदे बदबूदार शौचालय, जहां तहां कचड़े का ढेर, भ्रष्ट बदतमीज कर्मी, एक बेडशीट भी नहीं, बेडशीट मांगने पर आशाकर्मी झगड़ा करने लगी!'

Edited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:46 PM IST
'गंदे वार्ड, फटे गद्दे और बदबूदार शौचालय', बेतिया GMCH का वीडियो शेयर कर RJD ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को घेरा
Image Credit: (Photo-AI) बेतिया GMCH का वीडियो शेयर कर RJD ने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को घेराSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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