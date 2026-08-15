PM मेलोनी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर RJD की दूरी, मनोज झा ने दी नसीहत

रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो, वह ऐसा शर्मनाक बयान दे सकता है. उन्होंने आगे कहा कि सा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है. कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है. वहीं, बीजेपी सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रयोग किए गए शब्द बताते हैं कि पहले संसद का सत्र और उसके बाद कांग्रेस का मंच, अब कांग्रेस और राहुल गांधी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं.