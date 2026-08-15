PM मेलोनी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर RJD की दूरी, मनोज झा ने दी नसीहत

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लोकसभा के नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने हाल ही में पीएम मोदी और विदेश नीति पर बड़ी ही विवादित टिप्पणी की थी. इस दौरान उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी जॉर्जिया पर भी अभद्र टिप्पणी की थी. उनके इस तरह के व्यवहार ने राजनीति में गरिमा और मर्यादा को लेकर तीखी बहस छेड़ दी है. बीजेपी ने इसे निंदनीय और शर्मनाक बताया है, तो वहीं राजद ने इससे दूरी बना ली. इतना ही नहीं राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने राहुल गांधी को मर्यादा में रहने की नसीहत दी है.
मनोज झा ने पीटीआई से बात करते हुए कहा कि उन्होंने जो बयान दिया वह गले नहीं उतरता, उसे मैं अशोभनीय मानता हूं. इटली की पीएम पर अमर्यादित टिप्पणी को लेकर राजद सांसद ने कहा कि सवाल सिर्फ किसी हेड ऑफ द स्टेट का नहीं है, कोई भी महिला जो आपके व्यक्तव्य से उपहास का पात्र बने, ये उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. हम भाषा की मर्यादा और सार्वजनिक विमर्श के लिए भी लड़ रहे हैं. मैंने इसपर आपत्ति की थी और लिखा भी.
राजद नेता ने आगे कहा कि लोकतंत्र में हमें एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ना है, लेकिन मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूं कि हम भाषा की गरिमा को कैसे बनाए रखें? वहीं, बीजेपी के सीनियर नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के पद की गरिमा को तार-तार कर दिया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि मैंने अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन में अटल बिहारी वाजपेयी, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली को नेता विपक्ष के स्थान पर देखा है. ऐसा अशोभनीय आचरण कल्पना से परे था. डा. मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने भी कभी इस तरह की व्यवहार का समर्थन नहीं किया.
रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं यह कल्पना भी नहीं कर सकता कि जिसके नाम के आगे गांधी शब्द लगा हो, वह ऐसा शर्मनाक बयान दे सकता है. उन्होंने आगे कहा कि सा विपक्ष का नेता देखना ही बाकी रह गया था, ये देश के लोकतंत्र का दुर्भाग्य है. कांग्रेस के लिए भी इससे दुख का क्या विषय होगा कि उन्हें राहुल गांधी को अपना नेता मानना पड़ रहा है. वहीं, बीजेपी सांसद डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रयोग किए गए शब्द बताते हैं कि पहले संसद का सत्र और उसके बाद कांग्रेस का मंच, अब कांग्रेस और राहुल गांधी देश के स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी चुनौती बनते जा रहे हैं.