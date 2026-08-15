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PM मेलोनी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर RJD की दूरी, मनोज झा ने दी नसीहत

Bihar Politics: पीएम मोदी और विदेश नीति पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राजद के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने उन्हें मर्यादा में रहने की नसीहत दी है. उन्होंने कहा कि हम बीजेपी से सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं. हम भाषा की मर्यादा और सार्वजनिक विमर्श के लिए भी लड़ रहे हैं.

Written ByK Raj Mishra
Published: Aug 15, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 02:32 PM IST
PM मेलोनी पर राहुल गांधी के विवादित बयान पर RJD की दूरी, मनोज झा ने दी नसीहत
Image Credit: राहुल गांधी को मनोज झा ने दी नसीहत (File Photo:- ANI)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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