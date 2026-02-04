Advertisement
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'चलते बजट सत्र में टूट जाएगा राजद...', तेजस्वी की बैठक के बाद नीरज कुमार ने किया बड़ा दावा

Bihar Politics: जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने दावा किया है कि राजद पार्टी के कुछ बड़े नेता उनकी पार्टी के संपर्क में हैं और इस बजट सत्र के बीच में ही राजद में बड़ी टूट होने वाली है. नीरज कुमार के दावे में अगर जरा सी सच्चाई हुई तो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में भूकंप आ सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Feb 04, 2026, 02:27 PM IST

जेडीयू MLC नीरज कुमार (फाइल फोटो)
Bihar Politics: बिहार विधानसभा के बजट सत्र के बीच जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने राजद पार्टी के लिए बड़ा दावा किया है. उन्होंने दावा किया है कि इस बजट सत्र के बीच में ही राजद पार्टी में बड़ी टूट होने वाली है. नीरज कुमार ने दावा किया है कि राजद के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कुछ बड़े नेता हमारी पार्टी (जेडीयू) के संपर्क में हैं. इस सत्र के बीच ही बड़े राजनीतिक घटनाक्रम हो सकते हैं. जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि राजद नेता रियाजुल हक आज (बुधवार, 4 फरवरी) जेडीयू का दामन थामने जा रहे हैं.

जेडीयू नेता ने आगे कहा कि यह तो सिर्फ 'झांकी' है असली राजनीतिक तस्वीर अभी सामने आनी बाकी है. उन्होंने कहा कि  राजद राजनीतिक रूप से दिव्यांग होती जा रही है. उसके भीतर भारी असंतोष है और पार्टी के कई विधायक अब हमारे संपर्क में हैं. जेडीयू नेता के दावे पर राजद की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. नीरज कुमार के इस दावे से एक दिन पहले यानी मंगलवार (3 फरवरी) को ही तेजस्वी यादव ने विधायक दल की बैठक बुलाई थी.

ये भी पढ़ें- 'बिहार में भी एपस्टीन फाइल घूम रही है...', पप्पू यादव के ट्वीट से सियासी पारा चढ़ा

इस बैठक में राजद, कांग्रेस, माले के विधायक मौजूद रहे. कहा जा रहा कि बैठक में बजट सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति को अंतिम रूप दिया गया. साथ ही सदन में सरकार को घेरने वाले मुद्दों को भी तैयार किया गया. इस बैठक के बाद ही जेडीयू एमएलसी ने इतना बड़ा दावा कर दिया है. अगर उनके दावे में जरा सी सच्चाई हुई तो आने वाले दिनों में बिहार की सियासत में भूकंप आ सकता है.

वहीं इस बैठक से बाहर आने के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा था कि हमारी संख्या कम होने से क्या हुआ, हम लोग अपनी बात रखेंगे. उन्होंने कहा कि जब 2010 में हमारी संख्या 22 थी तब भी हम सरकार को पानी पिला कर रखते थे और आज भी हम तमाम जो मुद्दे हैं, उस पर सरकार को घेरने का काम करेंगे. वहीं राजद विधायक प्रो. चंद्रशेखर ने इसे एक रूटीन बैठक बताया था.

