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Bihar Politics: Bihar Politics: राजद की यह दिग्गज महिला नेत्री ज्वाइन कर सकती है BJP, मलमास से पहले तेजस्वी को मिल सकता है झटका

Ritu Jaiswal News: राजद की महिला विंग की अध्यक्ष रह चुकी रितु जायसवाल अब बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं. सूत्रों के अनुसार, बीजेपी की ओर से तेजस्वी यादव को मलमास से पहले ही यह झटका दिया जा सकता है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: May 14, 2026, 07:08 AM IST

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रितु जायसवाल (फाइल फोटो)
रितु जायसवाल (फाइल फोटो)

Ritu Jaiswal Will Join BJP: बिहार में अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी अब तेजस्वी यादव को एक और बड़ा झटका देने की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, बीजेपी ने अब राजद में तोड़फोड़ करके तेजस्वी यादव को कमजोर करने की रणनीति बनाई है. पार्टी की ओर से यह काम मलमास से पहले ही शुरू कर दिया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक, राजद की पूर्व विधायक और महिला विंग की अध्यक्ष रहीं रितु जायसवाल जल्द ही बीजेपी ज्वाइन कर सकती हैं. कहा जा रहा है कि मलमास शुरू होने से पहले ही रितु जायसवाल आधिकारिक रूप से बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लेंगी. उन्होंने खुद बीजेपी में जाने के संकेत दिए हैं. हालांकि, तारीख का खुलासा नहीं किया है.

बताया जा रहा है कि वह पटना स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान ज्वाइन करेंगी. जानकारी के मुताबिक, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता से उनकी (रितु जायसवाल) बातचीत हो चुकी है. अब बस अंतिम चरण की बात होना बाकी है. उनके बीजेपी में आने की तारीख अभी तक फाइनल नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि मलमास से पहले ही उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जा सकती है. अगर ऐसा होता है तो यह तेजस्वी यादव के लिए बड़ा झटका होगा. हालांकि, 2025 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय लड़ने के कारण राजद ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था.

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कौन हैं रितु जायसवाल?

1 मार्च 1977 को वैशाली के हाजीपुर में जन्मीं रितु जायसवाल की राजनीतिक पहचान किसी बड़े घराने से नहीं, बल्कि जमीनी काम से बनी है. वैशाली महिला कॉलेज से बी.ए. करने वाली रितु जायसवाल ने अपने करियर की शुरुआत सिंहवाहिनी ग्राम पंचायत से की, जहां वे मुखिया चुनी गईं. मुखिया के रूप में उनका फोकस लड़कियों की पढ़ाई, सार्वजनिक स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था पर रहा. साल 2018 में राष्ट्रपति की ओर से ‘चैंपियंस ऑफ चेंज’ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है. 

राजद से लड़ चुकी हैं विधानसभा चुनाव

राजद में उनकी छवि एक जुझारू नेत्री के रूप में थी. वे राजद महिला विंग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं. पार्टी ने 2020 में उनको परिहार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया था, लेकिन उन्हें महज 1,549 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद पार्टी ने 2025 में उनका टिकट काट दिया. इससे नाराज होकर रितु जायसवाल निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी समर में उतर गई थीं. उनकी वजह से यहां पर राजद प्रत्याशी को करारी हार का सामना करना पड़ा था. इससे नाराज होकर तेजस्वी यादव ने रितु को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया था. 

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