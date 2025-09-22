तेजस्वी यादव की सभा में भाजपा विधायक को गाली देने वाला RJD कार्यकर्ता गिरफ्तार
तेजस्वी यादव की सभा में भाजपा विधायक को गाली देने वाला RJD कार्यकर्ता गिरफ्तार

Bihar Politics: वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जनसभा के दौरान भाजपा विधायक को गाली देने वाले एक आरजेडी कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Sep 22, 2025, 05:08 PM IST

फाइल फोटो
फाइल फोटो

Bihar Politics: बिहार के वैशाली जिले के पातेपुर विधानसभा क्षेत्र में आयोजित नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव की जनसभा के दौरान भाजपा विधायक को गाली देने वाले एक आरजेडी कार्यकर्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. यह घटना दो दिन पहले उस समय हुई थी जब तेजस्वी यादव बिहार अधिकार रैली के तहत बहुआरा चौक से बरडीहा चौक तक रोड शो कर रहे थे.

इस दौरान पातेपुर के भाजपा विधायक लखिन्दर कुमार रोशन को लेकर कुछ लोगों द्वारा अपशब्द कहे जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वायरल वीडियो देखने के बाद भाजपा नेता जय प्रकाश पासवान ने पातेपुर थाना में एक आवेदन देकर FIR दर्ज कराई. आवेदन में उन्होंने लिखा कि 20 सितंबर की शाम लगभग 7 बजे सोशल मीडिया पर उन्होंने देखा कि विधायक लखिन्दर कुमार रोशन को रोड शो के दौरान अनिकेत कुमार और अन्य राजद कार्यकर्ता गाली दे रहे थे.

ये भी पढ़ें: पूजा पंडालों में शस्त्र का वितरण कर रहे हैं BJP विधायक, बोले- 2014 में असुर...

पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FIR दर्ज कर जांच शुरू की. इस कांड में एक नामजद और पांच अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. जांच के दौरान पुलिस ने पातेपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा निवासी मनोज कुमार उर्फ मुन्ना राय के पुत्र अनिकेत कुमार को गिरफ्तार कर लिया है. थाना अध्यक्ष ने बताया कि विधायक को गाली देने की घटना का वीडियो और आवेदन प्राप्त हुआ था. उसी आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई. फिलहाल गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ की जा रही है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी की जा रही है.

इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है. भाजपा नेताओं ने इस कृत्य की निंदा की है, वहीं राजद की ओर से फिलहाल इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. पुलिस ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

इनपुट: राज कुमार सिंह

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

