राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का 24 घंटे का 'पहरा': चौकी-गद्दे और तकिए की व्यवस्था, सुरक्षा रोस्टर भी किया गया है तैयार

Rabri Devi Bungalow Politics: पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगातार दूसरे दिन भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे आवास की सुरक्षा में डटे हुए हैं. देर रात तक मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए आवास के बाहर ही चौकी, गद्दे और तकियों की व्यवस्था की गई थी, ताकि वे वहीं रुककर अपनी ड्यूटी निभा सकें. राजद कार्यकर्ताओं ने इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया है, जिसके तहत पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को बारी-बारी से सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.