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राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का 24 घंटे का 'पहरा': चौकी-गद्दे और तकिए की व्यवस्था, सुरक्षा रोस्टर भी किया गया है तैयार

Bihar Politics: RJD कार्यकर्ता पूरी रात राबड़ी के घर के बाहर डटे रहे. वहां सोने के लिए भी इंतजाम किए गए थे, जहां चौकी, गद्दे और तकिए लगाए गए थे. पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे आवास की सुरक्षा में लगे हुए हैं, इसके लिए रोस्टर भी तैयार किया गया है.

Written ByShivam RajEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 07, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jun 07, 2026, 04:43 PM IST
राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का 24 घंटे का 'पहरा': चौकी-गद्दे और तकिए की व्यवस्था, सुरक्षा रोस्टर भी किया गया है तैयार
Image Credit: राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का 24 घंटे का &#039;पहरा&#039;

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Shivam Raj

Shivam Raj

शिवम राज ज़ी बिहार झारखंड में जर्नलिस्ट हैं. पत्रकारिता में करीब 2 साल का अनुभव है. वह मुख्यतः बिहार पुलिस मुख्यालय की रिपोर्टिंग करते हैं. आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ी खबरों पर उनकी खास नजर रहती है. इसके अलावा राजनीति से संबंधित मुद्दों को भी कवर करते हैं. इन्होंने इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

 

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