राबड़ी आवास के बाहर RJD कार्यकर्ताओं का 24 घंटे का 'पहरा': चौकी-गद्दे और तकिए की व्यवस्था, सुरक्षा रोस्टर भी किया गया है तैयार

राज्य चुनें
Rabri Devi Bungalow Politics: पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी के आवास के बाहर लगातार दूसरे दिन भी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखने को मिला. पार्टी कार्यकर्ता 24 घंटे आवास की सुरक्षा में डटे हुए हैं. देर रात तक मौजूद कार्यकर्ताओं के लिए आवास के बाहर ही चौकी, गद्दे और तकियों की व्यवस्था की गई थी, ताकि वे वहीं रुककर अपनी ड्यूटी निभा सकें. राजद कार्यकर्ताओं ने इसके लिए एक रोस्टर तैयार किया है, जिसके तहत पटना जिले के विभिन्न प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को बारी-बारी से सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश
बताया जा रहा है कि देर रात तक धनरुआ प्रखंड के कार्यकर्ता मोर्चा संभाले हुए थे, जबकि रविवार सुबह से फतुहा प्रखंड के कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर तैनात हैं. इस दौरान राजद नेता शिवचंद्र राम भी अपने समर्थकों के साथ राबड़ी आवास के बाहर मौजूद रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी बंगले की राजनीति तो कभी सुरक्षा का मुद्दा उठाकर राजनीतिक माहौल बनाने का प्रयास कर रही है.
'राजद का कार्यकर्ता आवास के बाहर डटा रहेगा'
शिवचंद्र राम ने कहा कि जब तक बिहार सरकार और केंद्र सरकार उनके नेता के साथ न्याय नहीं करती, तब तक राजद का हर कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर डटा रहेगा. उन्होंने कहा कि राजद गरीबों, वंचितों और पिछड़ों की पार्टी है और अपने नेताओं की सुरक्षा करना कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है. उन्होंने ऐतिहासिक नेताओं जगदेव प्रसाद और जननायक कर्पूरी ठाकुर का उल्लेख करते हुए कहा कि पार्टी कार्यकर्ता किसी भी परिस्थिति में अपने नेताओं को अकेला नहीं छोड़ेंगे.
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!