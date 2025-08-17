Bihar Politics: वोटर अधिकार यात्रा में खरगे के भाषण में RJD कार्यकर्ताओं की हूटिंग, बोले- नहीं सुनना है तो बाहर जाओ

RJD Workers Hooting During Mallikarjun Kharge Speech: बिहार में वोटर लिस्ट में हुई एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है. इस यात्रा की शुरुआत सासाराम से हुई और इसका समापन पटना में होगा. 16 दिन में राहुल गांधी 20 जिलों से गुजरते हुए 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे. यात्रा की शुरुआत से पहले सासाराम के सुआरा हवाई अड्डा मैदान में एक जनसभा का आयोजन किया गया. जहां महागठबंधन में शामिल सभी दलों के नेताओं ने लोगों को संबोधित किया. इस दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जब भाषण दे रहे थे तो राजद कार्यकर्ताओं ने हूटिंग शुरू कर दी. इससे खरगे नाराज हो गए. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि नहीं सुनना है तो बाहर जाओ.

राजद कार्यकर्ता जिस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष का मजाक उड़ा रहे थे, उस समय पर मंच पर राजद सुप्रीमो लालू यादव और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद थे. खरगे ने कहा कि राहुल गांधी जी की यात्रा सासाराम से आरंभ हुई. आपके हित में, देश के हित में. लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा गठबंधन जो कर रहा है, उसका आपको साथ देना चाहिए. सबको वोटिंग का अधिकार देने वाली कांग्रेस पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासी सबको समान दृष्टि से देख कर उनके साथ जुड़ती है. ये हम चुनाव के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं. जानबूझ कर दलितों, अल्पसंख्यकों के वोट काटे गए हैं. आप शोषण नहीं कर सकते. इस दौरान खरगे ने जनता से कहा कि अगर सरकार नहीं बदलेंगे तो यह आपकी गलती होगी.

खरगे ने कहा कि चुनाव आयोग अब सरकार का एजेंट बनकर रह गया है. उन्होंने कहा कि 2023 में कानून लाया गया कि चुनाव आयोग के चेयरमैन और सदस्य कोई गलती करता है तो उसके ऊपर केस नहीं डाल सकते हैं. 2023 में कानून बना करके 2024 में धोखाधड़ी करके वोट लिया है. कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अब इसे रोकना है. यह जरूरी है. उन्होंने कहा कि भाजपा-आरएसएस गरीबों, युवाओं और महिलाओं के लिए बहुत खतरनाक है. आरएसएस महिलाओं के लिए वोटिंग अधिकार नहीं चाहता था.

