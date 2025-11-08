Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2993514
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

तेजस्वी यादव का जन्मदिन और 'CM की कुर्सी' का पोस्टर, 9 नवंबर को 36 साल के होंगे नेता प्रतिपक्ष

Bihar Chunav 2025: राजद के कार्यकर्ताओं और नेताओं में बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भारी उत्साह देखने को मिल रहा है. यह जोश ऐसे समय में और बढ़ गया है जब 9 नवंबर, 2025 को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का जन्मदिन है. पटना की सड़कें तेजस्वी यादव के बधाई पोस्टरों से पटी हुई हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 08, 2025, 12:35 PM IST

Trending Photos

तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह
तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह

Tejashwi Yadav Birthday: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के जन्मदिन के एक दिन पहले राजद (RJD) के कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है. राज्य की राजधानी पटना के चौक-चौराहों को बधाई पोस्टरों से पाट दिया गया है, लेकिन इन पोस्टरों में सबसे खास है कार्यकर्ताओं की ओर से दिया गया 'उपहार' मुख्यमंत्री की कुर्सी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है.

राजद कार्यकर्ता और नेताओं का मानना है कि पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उससे हम लोग यकीन हो गए हैं कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव जी की सरकार बन रही है. 14 नवंबर, 2025 को काउंटिंग है, उससे पहले ही हम लोगों ने उनके जन्मदिन पर उपहार के तौर पर कम की सीएम की कुर्सी उन्हें दे रहे हैं.

बिहार चुनाव के ताजा अपडेट जानने के लिए यहां क्लिक करें

Add Zee News as a Preferred Source

दरअसल, पटना में लगे इन पोस्टरों में तेजस्वी यादव को न केवल बधाई दी जा रही है, बल्कि उन्हें भविष्य का मुख्यमंत्री बताया जा रहा है. सबसे खास बात यह है कि कई पोस्टरों में राजद कार्यकर्ता उन्हें जन्मदिन के उपहार के रूप में सांकेतिक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी भेंट करते हुए दिखाए गए हैं.

बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है. इस चरण के मतदाताओं ने सभी 1314 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है. पहले चरण के मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिला. इस बार बिहार के वोटरों ने इतिहास रचते हुए बंपर वोटिंग की है.

चुनाव आयोग के मुताबिक, पहले चरण में 65.8% मतदाताओं ने अपना वोट डाला है. यह पहले के वोटिंग टर्नआउट वाले डेटा से अधिक है. इससे पहले चुनाव आयोग ने बताया था कि पहले चरण में अब तक का सबसे अधिक 64.66% वोटर टर्नआउट रहा. बंपर वोटिंग से हर दल खुश है और सभी को अपनी जीत नजर आ रही है.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

tejashwi yadav birthdaybihar chunav 2025

Trending news

Tejashwi Yadav
तेजस्वी के जन्मदिन पर मचा सियासी धमाका! राजद कार्यकर्ताओं ने गिफ्ट में दी CM कुर्सी
tejashwi yadav birthday
तेजस्वी का जन्मदिन और 'CM की कुर्सी' का पोस्टर, कल 36 साल के होंगे नेता प्रतिपक्ष
Jungle Raj
Do you know: ‘जंगलराज’ शब्द कैसे बना बिहार की राजनीति का प्रतीक?
Bihar chunav 2025
'14 नवंबर के बाद जेल में होंगे तेजस्वी', बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने फिक्स कर दी डेट
pm modi bihar
PM मोदी की सीतामढ़ी रैली ने बदल दिए सारे समीकरण! लोग बोले- वोट देकर कर्ज चुकाएंगे
Bhojpuri news
'4 दिन में सभी को पागल कर दूंगा', खेसारी लाल का बयान, भोजपुरी इंडस्ट्री में हड़कंप
Bihar chunav 2025
उमेश कुशवाहा का पलटवार! बिहार ने सुशासन और विकास के नाम पर किया मतदान
bihar chunav 2025
भूलेगा नहीं बिहार! जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने दिखाई लालू राज की तस्वीरें
bihar muzaffarpur news
चुनाव के बाद मुजफ्फरपुर जंक्शन पर 'नो-एंट्री' जैसे हालात!
Bihar Chuanv 2025
पहले चरण में 64.69 प्रतिशत नहीं 65.8% हुआ है मतदान, ECI ने जारी किया फाइनल आंकड़ा