Bihar Politics: लालू यादव से कार्यकर्ताओं की होती थी आसानी से मुलाकात पर तेजस्वी से मिलने के लिए बेलने पड़ रहे पापड़, जानें क्यों?

Lalu Yadav Family Political Drama: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश से सबसे बड़े सियासी कुनबे यानी लालू यादव के परिवार में घमासान मचा हुआ है. लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया है तो वहीं बेटी रोहिणी आचार्य भी सियासी मोहमाया छोड़कर सिंगापुर वापस लौट चुकी हैं. रोहिणी ने एक्स पर परिवार और पार्टी के सभी सदस्यों को अनफॉलो कर दिया है, इससे लगता है कि अब उनके सियासी करियर का भी अंत हो चुका है. लालू यादव अस्वस्थ रहते हैं और राबड़ी देवी चुनावी झंझटों से दूर ही रहती हैं. लिहाजा, राजद की पूरी कमान छोटे बेटे तेजस्वी यादव के हाथों में है. वैसे भी लालू यादव ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर रखा है. हालांकि, तेजस्वी यादव कभी अपने पिता लालू यादव जैसे नहीं बन सकते हैं, यह हम नहीं कह रहे बल्कि खुद राजद के नेता और कार्यकर्ता कहते हैं.

बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए लालू यादव के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं, जबकि तेजस्वी यादव से मिलना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता. लालू यादव आज भी रोजाना हर शाम को 5 से 7 बजे के बीच लोगों से मिलते हैं. स्वास्थ्य समस्याओं के चलते वे ज्यादा बातचीत तो नहीं करते हैं, लेकिन सिर या हाथ हिलाकर लोगों के अभिवादन का जवाब जरूर देते हैं. वहीं तेजस्वी यादव से मिलने के लिए पार्टी नेता-कार्यकर्ता पोलो रोड (तेजस्वी यादव का सरकारी आवास) के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती. तेजस्वी से मिलने के लिए लोगों को संजय यादव का बैरियर पार करना पड़ता है और यह हर किसी के लिए मुमकिन नहीं होता.

राजद के नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अगर नाराज हो गए तो तेजस्वी को इसका खामियाजा चुनावों में उठाना पड़ सकता है. बीबीसी से बात करते हुए सहरसा से आए मोहम्मद कासिम ने इसी बात के संकेत दिए. मोहम्मद कासिम ने उनकी विधानसभा के लोग चाहते हैं अबकी बार सहरसा विधानसभा से किसी पचपनिया (अति पिछड़ा) को टिकट मिले. इसी सिफारिश को लेकर हम मिलने आए हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी मिलते नहीं और संजय यादव को हम पहचानते नहीं. उन्होंने कहा कि अगर ज्यादा तकलीफ होगी, तो वोट गड़बड़ा देंगे और इसका नुकसान पार्टी को ही होगा.

सियासी जानकारों के मुताबिक, लालू परिवार में उठापटक का बिहार चुनाव पर भी असर देखने को मिल सकता है. रोहिणी आचार्य भले ही सबकुछ छोड़ चुकी हों, लेकिन तेज प्रताप यादव ने अपनी नई पार्टी बनाकर सियासी मैदान में ताल ठोंक दी है. वह अब अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव पर भी हमला करने में नहीं चूक रहे हैं. तेज प्रताप ने तो यहां तक दिया है कि तेजस्वी अब रास्ते से भटक चुके हैं. अब बिहार में बदलाव के लिए वह मैदान में उतर चुके हैं. सियासी जानकारों के मुताबिक आगामी विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप का इफेक्ट जरूर देखने को मिलेगा. लालू यादव के बड़े बेटे के नाम पर वह राजद का कुछ वोट जरूर काटेंगे. इसके साथ ही राजद से जो नेता और कार्यकर्ता नाराज होंगे, वह भी तेज प्रताप के साथ जुड़ सकते हैं.

