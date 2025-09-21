Bihar Politics: राजद का चरित्र कभी नहीं बदल सकता, जनता न करे भरोसा: प्रशांत किशोर
Bihar Politics: राजद का चरित्र कभी नहीं बदल सकता, जनता न करे भरोसा: प्रशांत किशोर

Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में RJD नेता तेजस्वी यादव और राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर किए गए टिप्पणियों पर तीखी प्रतिक्रिया दी. तेजस्वी यादव के कलम फेंकने वाले वायरल वीडियो पर उन्होंने कहा की सरस्वती माता का अपमान करने वाले शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे.

Edited By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 21, 2025, 05:51 PM IST

Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव की 'अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह घटना राजद के काम करने के तरीके को फिर से उजागर करती है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव की पार्टी का चरित्र कभी नहीं बदल सकता. बिहार की जनता ने इनके शासनकाल को करीब से देखा है, जहां कट्टा, गाली-गलौच, अपहरण और रंगदारी की जाती थी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राजद सत्ता में लौटी तो बिहार में निश्चित रूप से 'जंगल राज' वापस आ जाएगा और जनता को इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए.

जन सुराज पार्टी के नेता ने कहा, 'मैं बार-बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव और राजद का चरित्र नहीं बदल सकता.' तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान एक वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव वीडियो में लोगों की ओर कलम फेंकते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह शिक्षा की देवी मां सरस्वती का अपमान है. कलम की गरिमा तेजस्वी यादव को कभी समझ नहीं आएगी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे. किशोर कई मौकों पर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता चुके हैं.

प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि राहुल गांधी बिहार आते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोदी भी राहुल पर व्यंग्य करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इससे बिहार की जनता का क्या सरोकार?

प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ बोलते रहेंगे, क्योंकि वे विपक्ष में हैं. सवाल यह है कि बिहार के असली मुद्दों जैसे कारखाने कब लगेंगे, पलायन कैसे रुकेगा, बाढ़ की समस्या कैसे दूर होगी, शिक्षा-रोजगार-भ्रष्टाचार पर क्या कदम उठाएं जाएंगे, के समाधान के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बताते.
जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि उनसे दिल्ली में कई बार मुलाकात हुई. वे बिहार से हैं. मैं कई वर्षों से उन्हें जानता हूं. वे बिहार में बदलाव के लिए साथ आए हैं.

इनपुट: आईएएनएस

ये भी पढे़ं: BJP सांसद ने जन सुराज के डोनेशन पर उठाए सवाल, 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

