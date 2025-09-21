Bihar Politics: राजद का चरित्र कभी नहीं बदल सकता, जनता न करे भरोसा: प्रशांत किशोर

Bihar Politics: जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव की 'अधिकार यात्रा' के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि यह घटना राजद के काम करने के तरीके को फिर से उजागर करती है.

प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव की पार्टी का चरित्र कभी नहीं बदल सकता. बिहार की जनता ने इनके शासनकाल को करीब से देखा है, जहां कट्टा, गाली-गलौच, अपहरण और रंगदारी की जाती थी. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राजद सत्ता में लौटी तो बिहार में निश्चित रूप से 'जंगल राज' वापस आ जाएगा और जनता को इन पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए.

जन सुराज पार्टी के नेता ने कहा, 'मैं बार-बार कहता हूं कि तेजस्वी यादव और राजद का चरित्र नहीं बदल सकता.' तेजस्वी यादव की 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान एक वायरल वीडियो पर प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव वीडियो में लोगों की ओर कलम फेंकते नजर आ रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह शिक्षा की देवी मां सरस्वती का अपमान है. कलम की गरिमा तेजस्वी यादव को कभी समझ नहीं आएगी. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तेजस्वी यादव शिक्षा का स्तर कैसे सुधारेंगे. किशोर कई मौकों पर तेजस्वी यादव को 9वीं फेल बता चुके हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशांत किशोर ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा कि राहुल गांधी बिहार आते हैं और पीएम मोदी के खिलाफ अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जबकि मोदी भी राहुल पर व्यंग्य करते हैं, लेकिन सवाल यह है कि इससे बिहार की जनता का क्या सरोकार?

प्रशांत किशोर ने कहा कि विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी सिर्फ बोलते रहेंगे, क्योंकि वे विपक्ष में हैं. सवाल यह है कि बिहार के असली मुद्दों जैसे कारखाने कब लगेंगे, पलायन कैसे रुकेगा, बाढ़ की समस्या कैसे दूर होगी, शिक्षा-रोजगार-भ्रष्टाचार पर क्या कदम उठाएं जाएंगे, के समाधान के लिए कोई ठोस योजना क्यों नहीं बताते.

जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह के बारे में प्रशांत किशोर ने कहा कि उनसे दिल्ली में कई बार मुलाकात हुई. वे बिहार से हैं. मैं कई वर्षों से उन्हें जानता हूं. वे बिहार में बदलाव के लिए साथ आए हैं.

इनपुट: आईएएनएस

ये भी पढे़ं: BJP सांसद ने जन सुराज के डोनेशन पर उठाए सवाल, 200 करोड़ के भ्रष्टाचार का लगाया आरोप

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!