'चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे',आरके सिंह ने छेड़ा क्षत्रिय राग, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा मैसेज
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2935084
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे',आरके सिंह ने छेड़ा क्षत्रिय राग, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा मैसेज

Bihar Chunav 2025: पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने क्षत्रिय समाज से एकजुट होने का आह्वान कर राज्य के सियासी पारे को एक बार फिर चढ़ा दिया है. उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं, जो हमारी हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे. 

|Last Updated: Sep 24, 2025, 05:09 PM IST

Trending Photos

आरके सिंह ने छेड़ा क्षत्रिय राग, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा मैसेज
आरके सिंह ने छेड़ा क्षत्रिय राग, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा मैसेज

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह (आरके सिंह) ने क्षत्रिय समाज से एकजुट होने का आह्वान करते हुए राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है.  शारदीय नवरात्र के अवसर पर आरके सिंह क्षत्रिय कल्याण संगठन के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय समाज अब भी बंटा रहा, तो आने वाले सालों में उसकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी. हमारा समाज कई टुकड़ों में बंटा हुआ है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल में हमारी कीमत नहीं है. हम एकजुट हों, तो कोई पार्टी हमारी अनदेखी नहीं कर सकेगी.

आरके सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना

आरके सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज उस पार्टी का समर्थन करेगा, जो समाज को सबसे ज्यादा टिकट और सम्मान देगी. उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं, जो हमारी हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे, चाहे वह महागठबंधन हो या एनडीए'. उन्होंने आह्वान किया कि बिहार के हर जिले में जाकर समाज के लोगों को जागरूक करें और यह देखें कि कौन-सी पार्टी क्षत्रिय समाज के हक में खड़ी है. आरके सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के मंच पर एक भी राजपूत चेहरा नहीं दिखता. हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है. सामने वाला अगर जातिवाद करता है, तो हमें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा. अब क्षत्रिय समाज को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक वोटर बनना होगा, ऐसा वोटर जो अपनी ताकत पहचानता हो और उसका सही इस्तेमाल करता हो.

Add Zee News as a Preferred Source

आरके सिंह ने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कभी जात-पात नहीं किया. सभी जातियां उनके लिए बराबर हैं, लेकिन चोरों से शुरू से नफरत रही है.  हालांकि, हाल की घटनाओं ने उनकी सोच में बड़ा बदलाव ला दिया है. बिहार की राजनीति में जातिवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने हमारे समाज को बांट दिया. रामविलास ने पासवान समाज को एकजुट किया और लालू प्रसाद ने यादवों को जोड़ा. कुशवाहा समाज एकजुट होकर वोट करता है, जहां इंडिया गठबंधन को जिताने का मैसेज जाता है, वहां वोट डालते हैं. लालू जहां कहते हैं, सारे यादव वही वोट करते हैं. अगर हमारी पार्टी यादव को खड़ा करेगी और राजद ब्राह्मण को, तो यादव लालू को ही वोट देंगे. यही आज की पार्टी पॉलिटिक्स है, जबकि हम-आप बिखरे हुए हैं.

यह भी पढ़ें: कांग्रेस के लिए बिहार में तेलंगाना दोहराना आसान नहीं, CWC की बैठक के बाद भी राह कठिन

एनडीए सरकार पर भी किया हमला

इस दौरान, आरके सिंह ने बिहार की एनडीए सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने भ्रष्ट की बात करते हुए मंत्रियों व नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भ्रष्ट, अपराधी और चरित्रहीन लोगों से उनकी गहरी नफरत है. मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जब मैं पद पर था, तो किसी अधिकारी या ठेकेदार को भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं हुई. वे डरते थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो गर्दन काट देंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी हमने कम ही बोला है. मैं बिहार के गृह सचिव भी रह चुका हूं, मेरे पास सबका हिसाब है. अगर कोई चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे. बिहार के लोग भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. भ्रष्ट और चरित्रहीन नेता धरती पर बोझ हैं.

-आईएएनएस

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

 

 

 

 

 

 

TAGS

bihar chunav 2025RK SinghBJPNDA

Trending news

Patna CWC Meeting
'2047 तक न भाजपा रहेगी और न ही इनकी सरकार', CWC मीटिंग के बाद कांग्रेस नेता बरस पड़े
Mukesh Sahni
'50+ सीटें नहीं तो...', मुकेश सहनी के 'अल्टीमेटम' ने बढ़ाई RJD-कांग्रेस की टेंशन
Jharkhand Metro
झारखंड के 3 शहरों में चलेगी मेट्रो, मोदी सरकार ने CM हेमंत सोरेन से मांगा प्लान
congress
कांग्रेस के लिए बिहार में तेलंगाना दोहराना आसान नहीं, CWC की बैठक के बाद भी राह कठिन
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में नदी में नहाने गए 3 किशोरों की डूबकर मौत, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
congress
बिहार और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की खोई हुई पहचान लौटेगी: पप्पू यादव
Navratri 2025
Navratri 2025: पुलिस ने सजाया माता रानी का दरबार, 121 कलश स्थापित कर की भव्य पूजा
JDU
'कांग्रेस ने बिहार को लूटा...', JDU ने साधा निशाना तो कांग्रेस ने ऐसे किया पलटवार
Patna Metro
सुकून से कीजिएगा पटना में मेट्रो का सफर,बिहार पुलिस की यह स्पेशल यूनिट करेगी सुरक्षा
Prashant Kishor
प्रशांत किशोर के आरोपों पर अशोक चौधरी ने तोड़ी चुप्पी
;