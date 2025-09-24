'चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे',आरके सिंह ने छेड़ा क्षत्रिय राग, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा मैसेज

Bihar Chunav 2025: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह (आरके सिंह) ने क्षत्रिय समाज से एकजुट होने का आह्वान करते हुए राज्य का सियासी पारा चढ़ा दिया है. शारदीय नवरात्र के अवसर पर आरके सिंह क्षत्रिय कल्याण संगठन के नए कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर क्षत्रिय समाज अब भी बंटा रहा, तो आने वाले सालों में उसकी राजनीतिक हैसियत खत्म हो जाएगी. हमारा समाज कई टुकड़ों में बंटा हुआ है, इसलिए किसी भी राजनीतिक दल में हमारी कीमत नहीं है. हम एकजुट हों, तो कोई पार्टी हमारी अनदेखी नहीं कर सकेगी.

आरके सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना

आरके सिंह ने साफ शब्दों में कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में क्षत्रिय समाज उस पार्टी का समर्थन करेगा, जो समाज को सबसे ज्यादा टिकट और सम्मान देगी. उन्होंने कहा कि हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हैं, जो हमारी हिस्सेदारी देगा, हम उसी के साथ खड़े होंगे, चाहे वह महागठबंधन हो या एनडीए'. उन्होंने आह्वान किया कि बिहार के हर जिले में जाकर समाज के लोगों को जागरूक करें और यह देखें कि कौन-सी पार्टी क्षत्रिय समाज के हक में खड़ी है. आरके सिंह ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी के मंच पर एक भी राजपूत चेहरा नहीं दिखता. हमें बोलने में कोई शर्म नहीं है. सामने वाला अगर जातिवाद करता है, तो हमें भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ेगा. अब क्षत्रिय समाज को भावनात्मक नहीं, रणनीतिक वोटर बनना होगा, ऐसा वोटर जो अपनी ताकत पहचानता हो और उसका सही इस्तेमाल करता हो.

आरके सिंह ने अपनी निजी जिंदगी का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने कभी जात-पात नहीं किया. सभी जातियां उनके लिए बराबर हैं, लेकिन चोरों से शुरू से नफरत रही है. हालांकि, हाल की घटनाओं ने उनकी सोच में बड़ा बदलाव ला दिया है. बिहार की राजनीति में जातिवाद पर उन्होंने कहा कि कुछ व्यक्तियों ने हमारे समाज को बांट दिया. रामविलास ने पासवान समाज को एकजुट किया और लालू प्रसाद ने यादवों को जोड़ा. कुशवाहा समाज एकजुट होकर वोट करता है, जहां इंडिया गठबंधन को जिताने का मैसेज जाता है, वहां वोट डालते हैं. लालू जहां कहते हैं, सारे यादव वही वोट करते हैं. अगर हमारी पार्टी यादव को खड़ा करेगी और राजद ब्राह्मण को, तो यादव लालू को ही वोट देंगे. यही आज की पार्टी पॉलिटिक्स है, जबकि हम-आप बिखरे हुए हैं.

एनडीए सरकार पर भी किया हमला

इस दौरान, आरके सिंह ने बिहार की एनडीए सरकार को भी निशाने पर लिया. उन्होंने भ्रष्ट की बात करते हुए मंत्रियों व नेताओं पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भ्रष्ट, अपराधी और चरित्रहीन लोगों से उनकी गहरी नफरत है. मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि जब मैं पद पर था, तो किसी अधिकारी या ठेकेदार को भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं हुई. वे डरते थे कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो गर्दन काट देंगे. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अभी हमने कम ही बोला है. मैं बिहार के गृह सचिव भी रह चुका हूं, मेरे पास सबका हिसाब है. अगर कोई चू-चपड़ करेगा, तो सबकी बखिया उधेड़ देंगे. बिहार के लोग भ्रष्ट लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे. भ्रष्ट और चरित्रहीन नेता धरती पर बोझ हैं.

-आईएएनएस

