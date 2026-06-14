Deepak Prakash: 'पूरे 5 साल मंत्री रहेंगे दीपक प्रकाश...', BJP संग तनातनी के बीच कुशवाहा ने दिल्ली में कौन सा रास्ता निकाल लिया?

Upendra Kushwaha News: बिहार विधान परिषद के चुनाव में रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एनडीए की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनके सियासी करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अगर सही समय पर दीपक प्रकाश को किसी सदन का सदस्य नहीं बनाया गया तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, बिहार बीजेपी नेतृत्व ने कुशवाहा को एक सीट देने का वादा किया था. इसके बावजूद रालोमो को कोई सीट नहीं दी. इस मुद्दे को लेकर बिहार एनडीए में थोड़ा मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है. इस घटनाक्रम से गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू ने इसका पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है.