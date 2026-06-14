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Deepak Prakash: 'पूरे 5 साल मंत्री रहेंगे दीपक प्रकाश...', BJP संग तनातनी के बीच कुशवाहा ने दिल्ली में कौन सा रास्ता निकाल लिया?

Deepak Prakash Minister Post: दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कहा कि बीजेपी समेत एनडीए के सभी शीर्ष नेताओं ने उनको (दीपक प्रकाश) को मंत्री बनाया है और वे उन्हें पद पर बनाए रखने का रास्ता भी निकाल लेंगे.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 14, 2026, 03:02 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 03:02 PM IST
Deepak Prakash: 'पूरे 5 साल मंत्री रहेंगे दीपक प्रकाश...', BJP संग तनातनी के बीच कुशवाहा ने दिल्ली में कौन सा रास्ता निकाल लिया?
Image Credit: उपेंद्र कुशवाहा (फाइल फोटो)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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