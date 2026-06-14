Deepak Prakash: 'पूरे 5 साल मंत्री रहेंगे दीपक प्रकाश...', BJP संग तनातनी के बीच कुशवाहा ने दिल्ली में कौन सा रास्ता निकाल लिया?

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Upendra Kushwaha News: बिहार विधान परिषद के चुनाव में रालोमो अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को एनडीए की ओर से उम्मीदवार नहीं बनाए जाने से उनके सियासी करियर पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. अगर सही समय पर दीपक प्रकाश को किसी सदन का सदस्य नहीं बनाया गया तो उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है. सूत्रों के मुताबिक, बिहार बीजेपी नेतृत्व ने कुशवाहा को एक सीट देने का वादा किया था. इसके बावजूद रालोमो को कोई सीट नहीं दी. इस मुद्दे को लेकर बिहार एनडीए में थोड़ा मनमुटाव भी देखने को मिल रहा है. इस घटनाक्रम से गठबंधन में उपेंद्र कुशवाहा नाराज बताए जा रहे हैं, तो वहीं जेडीयू ने इसका पूरा ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया है.
इधर, कुशवाहा भी इन दिनों दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को उनका वादा याद दिला रहे हैं. इस सबके बीच अब कुशवाहा ने दीपक प्रकाश के मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान दिया है. शनिवार (13 जून) को दिल्ली में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अधिवेशन में उपेंद्र कुशवाहा को एक फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया. एक बार फिर से पार्टी की कमान मिलते ही कुशवाहा ने दीपक प्रकाश से जुड़े सवालों का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि दीपक को NDA ने सोच-समझकर ही शपथ दिलवाई थी.
उन्होंने कहा कि उन्हें इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. वह एनडीए सरकार में पूरे कार्यकाल तक मंत्री बने रहेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है. इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी कहा था कि दीपक प्रकाश उनके मंत्रिमंडल में बने रहेंगे. सीएम सम्राट ने साफ कहा कि दीपक प्रकाश आज भी मंत्री हैं और आगे भी मंत्री बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि वह स्वयं भी बिना किसी सदन का सदस्य रहे पांच महीना 28 दिन तक मंत्री रह चुके हैं.