Rohini Acharya: परिवार के लिए अब भी धड़क रहा रोहिणी आचार्य का दिल, राबड़ी देवी के आवास बदलने पर नीतीश सरकार को घेरा

Rohini Acharya News: परिवार से नाता तोड़कर वापस जाने वाली लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मां राबड़ी देवी का बंगला बदले जाने को लेकर अपनी नाराजगी जताई है. उन्होंने नीतीश सरकार पर हमला करते हुए कहा कि घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Nov 26, 2025, 11:29 AM IST

रोहिणी आचार्य
Rohini Acharya On Rabri Devi Bungalow: बिहार चुनाव के बाद से लालू परिवार लगातार सुर्खियों में है. चुनाव में मिली शर्मनाक हार के बाद लालू परिवार में भूचाल आया और बेटी रोहिणी आचार्य ने फैमिली से संबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय यादव की बात करने पर उनकी तरफ चप्पल फेंकी गई है. उन्होंने और भी काफी गंभीर आरोप लगाते हुए परिवार से रिश्ता तोड़ने तक का ऐलान किया था, लेकिन परिवार पर जैसे ही विपत्ति आई, रोहिणी आचार्य खुद को दूर नहीं रख सकीं और तुरंत आगे आकर मोर्चा संभाल लिया है. दरअसल, एनडीए सरकार ने मंगलवार (25 नवंबर) को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की पत्नी और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के बंगले को बदल दिया.

राबड़ी देवी अभी तक 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास में रह रही थीं. लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री को हार्डिंग रोड स्थित केन्द्रीय पूल आवास संख्या-39 आवंटित किया गया है. जिसके बाद राबड़ी देवी को अपना बंगला खाली करना पड़ेगा. बता दें कि इस बंगले में लालू-राबड़ी पिछले 20 साल से रह रहे हैं. इतना लंबा समय गुजर जाने के कारण पूरे परिवार को इस बंगले से इमोशनल अटैचमेंट हो गया है. यही वजह है कि बंगला शिफ्ट किए जाने पर रोहिणी आचार्य भड़क गईं और एक्स पर नीतीश सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया. 

ये भी पढ़ें- पुराने मंत्रियों का नहीं बदला एड्रेस, नए 13 मंत्रियों को भी सरकारी बंगला अलॉट

रोहिणी ने एक्स पर लिखा कि घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालोगे. रोहिणी ने लिखा कि सुशासन बाबू का विकास मॉडल. करोड़ों लोगों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का अपमान करना पहली प्राथमिकता. घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा. सेहत नहीं तो कम से कम लालू जी के राजनीतिक कद का ही सम्मान रखते. उनका यह ट्वीट काफी वायरल हो रहा है. हालांकि, रोहिणी ने सिर्फ मां राबड़ी देवी का बंगला बदले जाने पर ही विरोध जताया है. सरकार ने उनके भाई तेज प्रताप यादव को भी बंगला खाली करने का नोटिस भेज दिया है, उस पर रोहिणी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.

