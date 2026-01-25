Bihar Politics: 'लालूवाद को तहस-नहस करने का मिला है टास्क...', RJD कार्यकारिणी बैठक से पहले तेजस्वी पर रोहिणी का जबरदस्त प्रहार

Rohini Acharya On Tejashwi Yadav: लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद की आज (रविवार, 25 जनवरी) राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है. इस बैठक में तेजस्वी को पार्टी की कमान सौंपे जाने की चर्चा है. माना जा रहा है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी सेहत को देखते हुए अब पार्टी का पूरा कार्यभार तेजस्वी को सौंप सकते हैं. उन्हें सर्वसम्मति से पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष चुना जा सकता है. हालांकि, तेजस्वी के खिलाफ लालू परिवार के अंदर से ही आवाज उठने लगी है. कार्यकारिणी की बैठक से पहले लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक लंबा-चौड़ा ट्वीट किया है. रोहिणी ने लिखा कि जन-जन की पार्टी की असली कमान फांसीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों-साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस-नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है. कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं. रोहिणी के ट्वीट में तेजस्वी यादव का नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन इशारा उनकी ओर ही माना जा है.

रोहिणी आचार्य ने लिखा कि जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिस किसी ने भी लालू जी के द्वारा, हाशिए पर खड़ी आबादी-वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली, खड़ी की गई पार्टी के लिए निःस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष एवं प्रयासों का गौरवबोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत व् विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा एवं ऐसे लोगों की संदिग्ध - संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा.

रोहिणी आचार्य ने लिखा कि वर्त्तमान की कड़वी, चिंताजनक एवं दुःखद सच्चाई यही है कि आज जनता के हक-हकूक की लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाने वाली, जन-जन की पार्टी की असली कमान फासीवादी विरोधियों के द्वारा भेजे गए वैसे घुसपैठियों-साजिशकर्ताओं के हाथों में है, जिन्हें लालूवाद को तहस-नहस करने के टास्क के साथ भेजा गया है. कब्जा जमाए बैठे ऐसे लोग अपने गंदे मकसद में काफी हद तक सफल होते भी दिखते हैं.

रोहिणी ने आगे लिखा कि नेतृत्व की जिम्मेदारी संभाल रहे को सवालों से भागने, सवालों से बचने, जवाब देने से मुंह चुराने, तार्किक-तथ्यात्मक जवाब देने की बजाए भ्रम फैलाने, लालूवाद व पार्टी की हित की बात करने वालों के साथ दुर्व्यवहार, अभद्र आचरण, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने की बजाए अपने गिरेबान में झांकना होगा और अगर "वो" चुप्पी साधता है, तो उस पर साजिश करने वाले गिरोह के साथ मिलीभगत का दोष व आरोप स्वतः ही साबित होता है.