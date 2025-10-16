Advertisement
Bihar Chunav 2025: लालू यादव के परिवार में फिर से उजागर हुई फूट, तेज प्रताप को बधाई के बहाने बड़ा संदेश दे गईं रोहिणी

Rohini Acharya News: लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने नामांकन दाखिल कर दिया है. पहली बार उनके साथ परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था. हालांकि, बहन रोहिणी ने ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं जरूर दीं हैं.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Oct 16, 2025, 04:23 PM IST

रोहिणी आचार्य
Rohini Acharya Support Tej Pratap Yadav: बिहार चुनाव में चुनाव से पहले लालू यादव के परिवार में एक बार फिर से फूट उजागर हो गई है. पहली बार लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के नामांकन में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था, जबकि ठीक एक दिन पहले तेजस्वी यादव के नामांकन में लालू-राबड़ी और मीसा भारती साथ में पहुंचे थे. तेज प्रताप ने अकेले ही जाकर अपना नामांकन फाइल किया. इस दौरान वह अपने साथ अपनी दादी की फोटो लेकर आए थे. इस पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य से रहा नहीं गया और उन्होंने तेज प्रताप को शुभकामनाएं देते हुए एक बड़ा सियासी संदेश देने की कोशिश की है.

बता दें कि इस चुनाव में तेज प्रताप यादव राजद के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं. चुनावी अखाड़े में अब वह तेजस्वी यादव का भी विरोध करने से नहीं कतरा रहे हैं. तेज प्रताप ने साफ कहा है कि तेजस्वी अब रास्ते से भटक चुके हैं और वह बिहार का भला नहीं कर सकते हैं. इतना ही नहीं राजद के लिए तो तेज प्रताप ने यहां तक कह दिया है कि अब मर जाएंगे लेकिन वापस उस पार्टी में नहीं जाएंगे. वहीं रोहिणी आचार्य भी अब राजनीति से दूर हो चुकी हैं. तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य दोनों ने तेजस्वी के करीबी नेता संजय यादव पर पार्टी हाईजैक करने के आरोप लगाए हैं. तेज प्रताप अभी तक अकेले मैदान में थे, लेकिन अब उन्हें बहन रोहिणी का साथ भी मिलता दिख रहा है.

ये भी पढ़ें- महागठबंधन में आज हो सकती है सीट शेयरिंग, कांग्रेस को 60 तो VIP को मिलेंगी इतनी सीटें

सियासी जानकारों के मुताबिक, लालू परिवार का झगड़ा चुनाव में तेजस्वी को नुकसान पहुंचा सकता है. लालू के बेटे के कारण तेज प्रताप निश्चित तौर पर नाराज का कुछ वोट जरूर काटेंगे. वहीं राजद से नाराज नेता-कार्यकर्ता भी तेज प्रताप यादव का समर्थन कर सकते हैं. वहीं रोहिणी ने तेज प्रताप को शुभकामनाओं के बहाने साफ कर दिया है कि उन्होंने हथियार नहीं डाले हैं. वह कभी भी वापस आ सकती हैं और तेजस्वी से बदला ले सकती हैं. अगर इसी चुनाव में ऐसा हो गया तो तेजस्वी को भारी नुकसान हो सकता है.

