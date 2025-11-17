Rohini Acharya: 'मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया... आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें...' परिवार छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य का एक और भावुक ट्वीट

Rohini Acharya News: बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद राजद अध्यक्ष लालू यादव के परिवार में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है. लालू यादव को किडनी देकर जीवनदान देने वाली बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार से नाता तोड़ दिया है. रोहिणी ने घर छोड़ते वक्त तेजस्वी यादव और उनके राजनीतिक सलाहकार संजय यादव पर बड़े गंभीर आरोप लगाए. रोहिणी ने आरोप लगाया कि उनको चप्पलों से पीटा गया और लालू-राबड़ी रोते हुए यह सब देखते रहे. अब रोहिणी ने एक और इमोशनल ट्वीट किया है. उन्होंने एक्स पर लिखा कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी. करोड़ों रूपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी.

रोहिणी ने सभी शादीशुदा बहन-बेटियों को सलाह देते हुए आगे लिखा कि सभी बेटी-बहन, जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं. अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दें. सभी बहन-बेटियां अपना घर-परिवार देखें. अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें. सिर्फ अपने बारे में सोचें. मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा. किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया. आप सब मेरे जैसी गलती कभी ना करें.

रोहिणी ने आगे लिखा कि किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो. इससे पहले रोहिणी आचार्य ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि मैं राजनीति और अपने परिवार को छोड़ रही हूं. मुझे संजय यादव और रमीज ने ऐसा करने को कहा है. मैं सभी दोष अपने ऊपर ले रही हूं. रोहिणी ने पत्रकारों से कहा कि मेरा कोई परिवार नहीं है. इसके बारे में सभी सवाल संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए. उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है. उन्हें जिम्मेदारी नहीं लेनी है. पूरी दुनिया बोल रही है. जो चाणक्य बनेगा, तो उसी से सवाल होगा.

