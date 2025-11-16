Advertisement
राबड़ी आवास से पहले बहू ऐश्वर्या तो अब बेटी रोहिणी निकाली गईं, माई-बहिन योजना का ऐलान करने वाले तेजस्वी यादव चुप क्यों?

Rohini Acharya eviction from Rabri Awas: बहू ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था. उन्होंने यह भी आरोप लगाया था कि भारी बारिश के बीच उन्हें घर से निकाल दिया गया है. अब उनकी बेटी रोहिणी आचार्य भी यही आरोप अपने भाई और उनके निकटतम लोगों पर लगा रही हैं.

Rohini Acharya News: तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार चुनाव में माई बहिन योजना के नाम पर वोट मांगे. माताओं और बहनों की सुरक्षा और आर्थिक उन्नति के लिए उन्होंने बिहार की सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपये प्रति माह भेजने का ऐलान किया था, लेकिन उनकी मां राबड़ी देवी के आवास से ही बहू और बेटी को धक्के मारकर निकाल दिया गया. सितंबर, 2019 में बहू ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया था कि भारी बारिश के बीच उन्हें घर से निकाल दिया गया है. ऐश्वर्या ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें जून से घर का भोजन नहीं दिया जा रहा था. उन्होंने सास पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और ननद मीसा भारती पर घर से निकालने का आरोप लगाया था. अपने उत्पीड़न के खिलाफ तब ऐश्वर्या राबड़ी आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गई थीं. इस घटना के डेढ़ साल पहले तेज प्रताप यादव से उनकी शादी हुई थी और तलाक का मुकदमा विचाराधीन था. अब 15 नवंबर, 2025 को राबड़ी देवी की बहन और तेजस्वी यादव की बहन रोहिणी आचार्य को घर से निकाल दिया गया है.

READ ALSO: संजय, रमीज का नाम लीजिए तो घर से निकाला जाएगा, चप्पल से मारा जाएगा: रोहिणी आचार्य

ये वहीं रोहिणी आचार्य हैं, जिन्होंने सिंगापुर में अपनी किडनी देकर पिता लालू प्रसाद यादव की जान बचाई थी. वहीं रोहिणी आचार्य, जो परिवार के खिलाफ बोलने वालों की हेकड़ी बंद कर देती थीं. वहीं रोहिणी आचार्य जो सोशल मीडिया पोस्ट के सहारे लालू परिवार के लिए कवच का काम करती थीं, आज उन्हें घर से निकाल दिया गया. शनिवार दोपहर बाद रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, "मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं. संजय यादव और रमीज़ ने मुझसे यही करने को कहा था. मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं." सोचिए, यह पोस्ट करने से पहले रोहिणी कितना टूट गई होंगी?

रोहिणी आचार्य का इतना कहना था कि बिहार की राजनीति में घमासान छिड़ गया. लालू प्रसाद यादव के कट्टर विरोधी नेताओं ने परिवार में मचे घमासान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया. जेडीयू नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, 'यह बेहद गंभीर बात है कि जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज टूटकर परिवार और पार्टी को अलविदा कह रही है. उन्होंने लालू और राबड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार की मुखिया होने के नाते राबड़ी देवी को स्थिति संभालनी चाहिए थी. जब बेटी तक दर्द में है, तब यह स्पष्ट है कि पार्टी और परिवार दोनों मुश्किल दौर में हैं और बाहरी लोगों पर अत्यधिक भरोसा इस संकट की मुख्य वजह है.'

इसके बाद देर शाम रोहिणी आचार्य पटना एयरपोर्ट पर दिखीं तो पत्रकार उनकी तरफ दौड़े. उसके बाद तो उन्होंने जो कुछ भी कहा, उससे लोगों की आत्मा तक कांप गई. रोहिणी आचार्य ने कहा, 'मुझे चप्पल से मारने का काम किया जा रहा है. मेरा कोई परिवार नहीं है. संजय, रमीज और तेजस्वी यादव से पूछिए... उन लोगों ने मुझे परिवार से निकाला है. उन लोगों को हार की जिम्मेदारी नहीं लेना है. चाणक्य जो बनेगा, वह जवाब देगा. देश—दुनिया चाणक्य से सवाल कर रहा है. पार्टी का ऐसा हाल क्यों हुआ? संजय, रमीज के बारे में बोलने पर आपको गाली दिलाया जाएगा. घर से निकाल दिया जाएगा. आपको चप्पल उठाकर मारा जाएगा.'

READ ALSO: 'जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज परिवार और पार्टी को अलविदा बोल गई',

पहले बहू और अब बेटी... एक ही चौखट से दो महिलाएं घर से निकाली गईं. कहते हैं जिस घर में महिलाओं से मारपीट और बदतमीजी की जाती है, उस घर को किसी की नजर लग जाती है. क्या पता, यह बहू ऐश्वर्या की आह का नतीजा हो, जिसे मूसलधार बारिश के बीच 10 सर्कुलर रोड के गेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था. तब ऐश्वर्या के पिता चंद्रिका राय ने कहा था, 'जब ये लोग मेरी बेटी का हाथ मांगने आए थे तो मैं इस रिश्ते से सहमत नहीं था, लेकिन सबकी खुशी के लिए बेटी की शादी तेज प्रताप यादव से की थी. ये परिवार ऐसा निकलेगा, मैंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी.' ऐश्वर्या की मां पूर्णिमा ने कहा था, 'मेरी बेटी को लगातार अपमानित किया जा रहा है. तेजस्वी यादव खुद को नेता बताते हैं और बिहार की समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं तो अपने घर की समस्या पर क्यों मौन हैं?'

उस समय ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया था, 'उन्हें होटल या फिर मायके से खाना मंगाकर खाना पड़ रहा है. रसोई घर में जाने तक नहीं दिया जाता. रसोई की चाभी राबड़ी देवी अपने पास रख लेती हैं.' ऐश्वर्या ने मीसा भारती पर आरोप लगाया था कि उन्होंने इतना जोर से धक्का दिया था कि बिछुआ तक गिर गया था. उन्होंने कहा, 'परेशान होकर मैंने पुलिस की शरण ली है. मेरी शादीशुदा जिंदगी को ये लोग तबाह कर देना चाहते हैं.' हालांकि, ऐश्वर्या ने यह भी कहा था कि मेरे ससुर लालू प्रसाद यादव यहां होते तो ऐसे हालात पैदा नहीं होते.

