लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: रोहिणी का पहले नाराज होकर एक्स पर सभी को अनफॉलो करना और उसके बाद अब किडनी देने को लेकर सफाई देना बताता है कि लालू परिवार झंझावात के दौर से गुजर रहा है. यह झंझावात भी ऐन चुनाव के मौके पर सामने आया है, जो तेजस्वी यादव की राह मुश्किल कर सकता है.
Bihar Politics: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं. हाल ही में यह अफवाह फैली थी कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी नहीं दी थी. अब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस बात का जवाब दिया है. रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाने और अफवाह फैलाने वालों को चुनौती भी दी है कि वे या तो इसे साबित करें या फिर देश की मां बहन और बेटियों से माफी मांगें.
रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि “कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व् कोई मांग “किसी” के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूँगी.”
रोहिणी ने यह भी लिखा कि दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ और दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब ‘जिस किसी’ के भी कहने पर ऐसा कर और कह रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन और बेटियों से ये कहते हुए माफी मांगें कि “भविष्य में वो कभी किसी माँ, बहन और बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे...”
बता दें कि रोहिणी आचार्य की नाराजगी तब सामने आई थी, जब राजद के राज्यसभा सदस्य संजय यादव की एक फोटो आलोक कुमार ने शेयर की थी. फोटो में संजय यादव बिहार अधिकार यात्रा वाली बस में तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे नजर आए थे. रोहिणी आचार्य ने बिना कोई टिप्पणी किए फोटो खुद के प्रोफाइल से शेयर किया था. अब अंदरखाने ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया. उसके बाद उन्होंने एक्स पर सभी को अनफॉलो कर दिया था. खबर तो यह भी आई थी कि वह नाराज होकर सिंगापुर चली गई हैं.