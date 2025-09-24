लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं. हाल ही में यह अफवाह फैली थी कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी नहीं दी थी. अब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस बात का जवाब दिया है. रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाने और अफवाह फैलाने वालों को चुनौती भी दी है कि वे या तो इसे साबित करें या फिर देश की मां बहन और बेटियों से माफी मांगें.

READ ALSO: 'तेजस्वी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो जनता तय करेगी कि कौन BJP की मदद कर रहा'

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि “कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व् कोई मांग “किसी” के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूँगी.”

Add Zee News as a Preferred Source

रोहिणी ने यह भी लिखा कि दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ और दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब ‘जिस किसी’ के भी कहने पर ऐसा कर और कह रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन और बेटियों से ये कहते हुए माफी मांगें कि “भविष्य में वो कभी किसी माँ, बहन और बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे...”

READ ALSO: 'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC बैठक में बोले खरगे

बता दें कि रोहिणी आचार्य की नाराजगी तब सामने आई थी, जब राजद के राज्यसभा सदस्य संजय यादव की एक फोटो आलोक कुमार ने शेयर की थी. फोटो में संजय यादव बिहार अधिकार यात्रा वाली बस में तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे नजर आए थे. रोहिणी आचार्य ने बिना कोई टिप्पणी किए फोटो खुद के प्रोफाइल से शेयर किया था. अब अंदरखाने ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया. उसके बाद उन्होंने एक्स पर सभी को अनफॉलो कर दिया था. खबर तो यह भी आई थी कि वह नाराज होकर सिंगापुर चली गई हैं.