 लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2934774
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: रोहिणी का पहले नाराज होकर एक्स पर सभी को अनफॉलो करना और उसके बाद अब किडनी देने को लेकर सफाई देना बताता है कि लालू परिवार झंझावात के दौर से गुजर रहा है. यह झंझावात भी ऐन चुनाव के मौके पर सामने आया है, जो तेजस्वी यादव की राह मुश्किल कर सकता है. 

Written By  Sunil MIshra|Last Updated: Sep 24, 2025, 01:09 PM IST

Trending Photos

लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब
लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब लालू प्रसाद को किडनी दान करने पर उठे सवाल तो रोहिणी आचार्य ने दिया ये जवाब

Bihar Politics: राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है. इस बात के लगातार संकेत मिल रहे हैं. हाल ही में यह अफवाह फैली थी कि रोहिणी आचार्य ने लालू प्रसाद यादव को किडनी नहीं दी थी. अब रोहिणी आचार्य ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए इस बात का जवाब दिया है. रोहिणी आचार्य ने सवाल उठाने और अफवाह फैलाने वालों को चुनौती भी दी है कि वे या तो इसे साबित करें या फिर देश की मां बहन और बेटियों से माफी मांगें.  

READ ALSO: 'तेजस्वी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो जनता तय करेगी कि कौन BJP की मदद कर रहा'

रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मेरी खुली चुनौती है सभी गंदी सोच रखने वालों और ऐसे लोगों को शह दे रहे तमाम लोगों को कि “कोई अगर ये साबित कर दे कि मैंने अपने या किसी और के लिए भी कभी कुछ व् कोई मांग “किसी” के पास रखी और अपने आदरणीय पिता को मेरे द्वारा अपनी किडनी दिया जाना झूठ है, तो राजनीतिक व सार्वजनिक जीवन से खुद को अलग कर लूँगी.” 

Add Zee News as a Preferred Source

रोहिणी ने यह भी लिखा कि दोषारोपण करने वाले अगर अपना झूठ और दुष्प्रचार साबित नहीं कर सके, तो उनमें भी इतना साहस होना चाहिए कि वो सब के सब ‘जिस किसी’ के भी कहने पर ऐसा कर और कह रहे हैं, उसके साथ सार्वजनिक तौर पर मुझसे और देश की हर माँ, बहन और बेटियों से ये कहते हुए माफी मांगें कि “भविष्य में वो कभी किसी माँ, बहन और बेटी के बारे में कोई अपमानजनक और झूठी बात नहीं कहेंगे और फैलाएंगे...”

READ ALSO: 'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC बैठक में बोले खरगे

बता दें कि रोहिणी आचार्य की नाराजगी तब सामने आई थी, जब राजद के राज्यसभा सदस्य संजय यादव की एक फोटो आलोक कुमार ने शेयर की थी. फोटो में संजय यादव बिहार अधिकार यात्रा वाली बस में तेजस्वी यादव की सीट पर बैठे नजर आए थे. रोहिणी आचार्य ने बिना कोई टिप्पणी किए फोटो खुद के प्रोफाइल से शेयर किया था. अब अंदरखाने ऐसा क्या हुआ कि रोहिणी आचार्य ने वो पोस्ट डिलीट कर दिया. उसके बाद उन्होंने एक्स पर सभी को अनफॉलो कर दिया था. खबर तो यह भी आई थी कि वह नाराज होकर सिंगापुर चली गई हैं.

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rohini Acharya

Trending news

bhupesh baghel
'जब किसानों के पास ही पैसा नहीं रहेगा तो खरीदेंगे क्या?' GST कट पर बोले भूपेश बघेल
Aamrapali Dubey
माथे पर छोटी बिंदी लगाकर फ्लाइट से दुमका रवाना, आम्रपाली दुबे ने शेयर किया वीडियो
Asaduddin Owaisi
'तेजस्वी हमारा प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते तो जनता तय करेगी कि कौन BJP की मदद कर रहा'
CWC meeting
'देश भर में लाखों लोगों के वोट काटने की साजिश रची जा रही...', CWC बैठक में बोले खरगे
Bihar Police SI Vacancy 2025
बिहार पुलिस में SI पद के लिए निकली बंपर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
Bihar News
NDA की जनसभा से पहले भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, नक्सलियों का मंसूबा फेल
Jharkhand news
Jharkhand: बिशुनपुर के जंगल में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 3 माओवादी ढेर
Bhojpuri news
हसीना को गोद में बैठा जमकर नाचे खेसारी! डबल मीनिंग गाने ने गर्दा उड़ा दिया
Begusarai News
प्रेमी संग संबंध बनाने में बांधा बन रहा था पति, एक बच्चे की मां ने करवा दी हत्या
Bihar News
पटना में किसके लिए जमा हो रहे थे हथियार? पुलिस ने दबोचा आर्म्स सप्लायर,हुआ ये खुलासा
;