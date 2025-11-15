'जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज परिवार और पार्टी को अलविदा बोल गई', रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद बिहार में घमासान

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा अचानक राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं. रोहिणी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह संजय यादव और रमीज के दबाव में यह कदम उठाने को मजबूर हुईं. उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसे आरजेडी की आंतरिक उथल-पुथल का संकेत माना जा रहा है.

बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर आरजेडी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस बेटी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवनदान दिया, उसी बेटी को अब परिवार और पार्टी से दूर होना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय यादव के दबाव और तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा ने रोहिणी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया. नीरज कुमार का कहना था कि आरजेडी परिवार और पार्टी दोनों पतन की ओर बढ़ रहे हैं और अब परिवार भी टूटने लगा है.

जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी इसे आरजेडी के अंदर की कलह बताया. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है कि जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज टूटकर परिवार और पार्टी को अलविदा कह रही है. उन्होंने लालू और राबड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार की मुखिया होने के नाते राबड़ी देवी को स्थिति संभालनी चाहिए थी. एमएलसी ने कहा कि जब बेटी तक दर्द में है, तब यह स्पष्ट है कि पार्टी और परिवार दोनों मुश्किल दौर में हैं और बाहरी लोगों पर अत्यधिक भरोसा इस संकट की मुख्य वजह है.

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने इस विवाद पर संक्षेप में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह लालू परिवार का आंतरिक मामला है और वह इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं समझते. हालांकि उनकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया भी यह संकेत देती है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को संवेदनशील मानकर सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहा है.

इनपुट: zee बिहार झारखंड

