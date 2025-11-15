Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3005382
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज परिवार और पार्टी को अलविदा बोल गई', रोहिणी आचार्य के पोस्ट के बाद बिहार में घमासान

लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के राजनीति छोड़ने और परिवार से दूरी बनाने के फैसले ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है. बीजेपी और जेडीयू ने इस घटनाक्रम को आरजेडी की भीतरी कमजोरी का परिणाम बताया.

Written By  Rupak Mishra|Last Updated: Nov 15, 2025, 08:05 PM IST

Trending Photos

जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज परिवार और पार्टी को अलविदा बोल गई',
जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज परिवार और पार्टी को अलविदा बोल गई',

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा अचानक राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से दूरी बनाने के ऐलान के बाद बिहार की राजनीति में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं. रोहिणी ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि वह संजय यादव और रमीज के दबाव में यह कदम उठाने को मजबूर हुईं. उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि इसे आरजेडी की आंतरिक उथल-पुथल का संकेत माना जा रहा है.

बिहार बीजेपी के प्रवक्ता नीरज कुमार ने इस मुद्दे पर आरजेडी पर करारा हमला बोला. उन्होंने कहा कि जिस बेटी ने अपने पिता लालू प्रसाद यादव को किडनी देकर जीवनदान दिया, उसी बेटी को अब परिवार और पार्टी से दूर होना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि संजय यादव के दबाव और तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा ने रोहिणी को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया. नीरज कुमार का कहना था कि आरजेडी परिवार और पार्टी दोनों पतन की ओर बढ़ रहे हैं और अब परिवार भी टूटने लगा है.

ये भी पढ़ें: लालू परिवार में भूचाल! रोहिणी आचार्य ने किया राजनीति और परिवार छोड़ने का ऐलान

Add Zee News as a Preferred Source

जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ने भी इसे आरजेडी के अंदर की कलह बताया. उन्होंने कहा कि यह बेहद गंभीर बात है कि जिस बेटी ने अपने पिता के प्राण बचाए, वही आज टूटकर परिवार और पार्टी को अलविदा कह रही है. उन्होंने लालू और राबड़ी पर सवाल उठाते हुए कहा कि परिवार की मुखिया होने के नाते राबड़ी देवी को स्थिति संभालनी चाहिए थी. एमएलसी ने कहा कि जब बेटी तक दर्द में है, तब यह स्पष्ट है कि पार्टी और परिवार दोनों मुश्किल दौर में हैं और बाहरी लोगों पर अत्यधिक भरोसा इस संकट की मुख्य वजह है.

कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह ने इस विवाद पर संक्षेप में प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि यह लालू परिवार का आंतरिक मामला है और वह इस पर अधिक टिप्पणी करना उचित नहीं समझते. हालांकि उनकी संक्षिप्त प्रतिक्रिया भी यह संकेत देती है कि विपक्ष भी इस मुद्दे को संवेदनशील मानकर सावधानी से प्रतिक्रिया दे रहा है.
इनपुट: zee बिहार झारखंड

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rohini Acharya

Trending news

bihar chunav 2025
पिता को किडनी देने वाली बेटी को क्या मिला? छूटा परिवार, सियासत से लेना पड़ा संन्यास
bihar chunav 2025
Bihar Chunav: लालू-राबड़ी के शासनकाल की एंटी इनकम्बेंसी आज भी तेजस्वी को परेशान!
bihar chunav 2025
चुनाव में करारी हार के बाद सामने आया लालू परिवार के भीतर का 'महाभारत'
bihar chunav 2025
घाटशिला उपचुनाव में बड़ी जीत के बाद भावुक हुए सोमेश चन्द्र सोरेन, जनता को कहा 'मैं ह
bihar chunav 2025
NDA की सुनामी में भी नहीं बचा पाए अपनी सीट, नीतीश के खास मंत्री को मिली हार
Bihar Election 2025
बड़े-बड़े दिग्गज धूल में, जनता ने दिखा दिया असली आईना, कई नेताओं का सपना चकनाचूर!
bihar chunav 2025
कौन हैं संजय, जिनका नाम लेकर रोहिणी आचार्य ने छोड़ी पार्टी और परिवार
bihar chunav 2025
नीतीश कुमार की सुशासन की पहचान आज भी जनता के दिलों में कायम है, बोले- संजय झा
Bihar Chunav Result 2025
बिहार की सभी 243 सीटों के नतीजे, यहां देखिए आपकी सीट से कौन बना विधायक?
Rohini Acharya
कौन हैं रमीज? जिसका जिक्र कर लालू की बेटी रोहिणी ने छोड़ी पॉलिटिक्स और परिवार