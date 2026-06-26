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'प्रभु श्रीराम के नाम पर लूट मचाने वालों को छूट क्यों?' राम मंदिर चढ़ावा मामले में FIR पर रोहिणी आचार्य के बड़े सवाल

अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा स्कैम मामले में रोहिणी आचार्य ने सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा- FIR में छोटे नामों की भीड़ है. असली चपत लगाने वाले चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होना महज संयोग है या बड़े नामों, असली गुनहगारों को बचाने की रणनीति?

Written ByRupendra Kumar SrivastavaEdited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 26, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 01:16 PM IST
'प्रभु श्रीराम के नाम पर लूट मचाने वालों को छूट क्यों?' राम मंदिर चढ़ावा मामले में FIR पर रोहिणी आचार्य के बड़े सवाल
Image Credit: रोहिणी आचार्य (फाइल फोटो)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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