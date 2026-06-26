'प्रभु श्रीराम के नाम पर लूट मचाने वालों को छूट क्यों?' राम मंदिर चढ़ावा मामले में FIR पर रोहिणी आचार्य के बड़े सवाल

'क्या जांच और न्याय की सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जातीं'

रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा- 'हैरानी की बात है राम मंदिर, अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर तो दर्ज की गयी, मगर बड़े नामों, जिन पर मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है, उनका नाम एफआईआर में नहीं डाला गया, क्या जांच और न्याय की सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जातीं? एफआईआर है या आई - वाश? एफआईआर में छोटे नामों की भीड़ है. असली चपत लगाने वाले चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होना महज संयोग है या बड़े नामों, असली गुनहगारों को बचाने की रणनीति? जब सवाल जवाबदेही, गुनाह तय होने का हो, तब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर जिनके हाथों में मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गयी, जो मंदिर के सर्वेसर्वा बने बैठे थे, उनको कानूनी दायरे से बाहर क्यों रखा गया?'