'प्रभु श्रीराम के नाम पर लूट मचाने वालों को छूट क्यों?' राम मंदिर चढ़ावा मामले में FIR पर रोहिणी आचार्य के बड़े सवाल

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लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने राम मंदिर के चढ़ावे से करोड़ों रुपये के गबन, चढ़ावे की चोरी और FIR दर्ज किए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं. रोहिणी का कहना है कि अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर तो दर्ज की गई, मगर बड़े नामों, जिन पर मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है, उनका नाम एफआईआर में नहीं डाला गया. रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'प्रभु श्रीराम के नाम पर लूट मचाने वाले बड़े लूटेरों को दे दी गयी छूट?
'क्या जांच और न्याय की सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जातीं'
रोहिणी ने अपने पोस्ट में लिखा- 'हैरानी की बात है राम मंदिर, अयोध्या के चढ़ावा चोरी मामले में एफआईआर तो दर्ज की गयी, मगर बड़े नामों, जिन पर मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी है, उनका नाम एफआईआर में नहीं डाला गया, क्या जांच और न्याय की सीढ़ियां ऊपर तक नहीं जातीं? एफआईआर है या आई - वाश? एफआईआर में छोटे नामों की भीड़ है. असली चपत लगाने वाले चंपत राय और अन्य ट्रस्टियों पर एफआईआर दर्ज नहीं होना महज संयोग है या बड़े नामों, असली गुनहगारों को बचाने की रणनीति? जब सवाल जवाबदेही, गुनाह तय होने का हो, तब सबसे बड़ा सवाल यही बनता है कि आखिर जिनके हाथों में मंदिर प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गयी, जो मंदिर के सर्वेसर्वा बने बैठे थे, उनको कानूनी दायरे से बाहर क्यों रखा गया?'
'एफआईआर में नाम नहीं होना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं'
उन्होंने आगे लिखा- 'प्रभु श्रीराम में अटूट आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों का सवाल है कि अगर जिम्मेदारी शीर्ष पर है, तो जवाबदेही भी वहीं से क्यों नहीं शुरू होती? इस मामले की लीपापोती में जुटी भाजपा की सरकार को ये बात अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि एफआईआर में नाम नहीं होना निर्दोष होने का प्रमाण नहीं है, बल्कि इससे शक की सुई और ज्यादा गहरा रही है और आज नहीं तो कल असली गुनहगारों का पर्दाफाश हो कर ही रहेगा.'