'जिसे कमल नहीं दिख रहा, उसे घोषित किया गया मृत', रोहिणी आचार्य ने SIR पर उठाया सवाल
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2896798
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'जिसे कमल नहीं दिख रहा, उसे घोषित किया गया मृत', रोहिणी आचार्य ने SIR पर उठाया सवाल

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एनडीए सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) पर तीखा हमला बोला. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए  रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य भर में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महागठबंधन के समर्थक हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 26, 2025, 08:05 AM IST

Trending Photos

रोहिणी आचार्य
रोहिणी आचार्य

Bihar Chunav 2025: राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोमवार को बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर एनडीए सरकार और भारत के चुनाव आयोग (ECI) पर तीखा हमला बोला. पटना में पत्रकारों से बात करते हुए  रोहिणी आचार्य ने आरोप लगाया कि राज्य भर में लगभग 65 लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए हैं, जिनमें से अधिकांश महागठबंधन के समर्थक हैं. रोहिणी आचार्य ने कहा, जिस आदमी को कमल नहीं दिख रहा है, उसे मृत घोषित कर दिया गया है. हम इसी के खिलाफ लड़ रहे हैं. हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और लालू प्रसाद यादव द्वारा संविधान के माध्यम से हमें दिए गए अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं. हम भी इस लड़ाई में सारण के लोगों के साथ शामिल होंगे.

वहीं, बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान तेजस्वी यादव ने ऐलान किया कि वह विपक्ष के नेता राहुल गांधी को अगला प्रधानमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे. हालांकि, बिहार में मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में पूछे जाने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुप रहे. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, बिहार की जनता चाहती है कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बनें. बाकी बातें बैठक में होंगी हम जो भी फैसला लेंगे, अभी मीडिया को नहीं बताएंगे.

ये भी पढ़ें: चुनाव आयोग ने जिंदा व्यक्ति को घोषित कर दिया मृत, अब जिंदा होने के सबूत दे रहा शख्स

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में प्रवेश की अटकलों के बीच रोहिणी आचार्य ने राजनीति में युवाओं की भागीदारी का स्वागत किया है.उन्होंने कहा, युवाओं को राजनीति में आना चाहिए. जिनके दिल में गरीबों के लिए सम्मान है, उन्हें राजनीति में जरूर आना चाहिए.

अपने भाई तेज प्रताप यादव के महुआ निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के सवालों का जवाब देते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा, सभी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है.
इनपुट: आईएएनए

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Rohini Acharyabihar chunav 2025

Trending news

Nalanda News
CM नीतीश के शहर में कानून-व्यवस्था फेल! बेखौफ बदमाशों ने युवक को मारी तीन गोलियां
Kaimur News
चुनाव आयोग ने जिंदा व्यक्ति को घोषित कर दिया मृत, अब जिंदा होने के सबूत दे रहा शख्स
Hajipur News
Hajipur News: कोई नहर तो कोई तालाब में, हाजीपुर में दो बच्चों की डूबने से हुई मौत
Katihar News
कटिहार पुलिस की बड़ी कार्रवाई, पिकअप वैन से करीब 1206 लीटर विदेशी शराब बरामद
Bihar train
छठ और दीपावली पर घर वापसी हुआ आसान, दिल्ली से सितामढ़ी के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन
Darbhanga News
राहुल गांधी के दौरे को लेकर दरभंगा प्रशासन ने जारी किया अलर्ट
patna news
पटना में भाई-बहन की मौत का मामला गरमाया, परिजनों ने सड़क पर किया हंगामा
Bihar Chunav GK
क्या आपको पता है, 2020 में कितनी पार्टियों ने लड़ा था बिहार विधानसभा चुनाव?
Hero Asia Cup 2025
Hero Asia Cup की मेजबानी को तैयार बिहार, सुविधाओं पर खास ध्यान
Sasaram News
सासाराम में प्रेमी ने उठाया खौफनाक कदम, प्रेमिका को गोली मारने के बाद की आत्महत्या
;