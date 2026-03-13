Advertisement
'झूठ बोलने का कॉपीराइट मोदी सरकार के पास, सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब होगा?' रोहिणी आचार्य का केंद्र सरकार पर तीखा हमला

Rohini Acharya Post: LPG सिलेंडर की किल्लत को लेकर रोहिणी आचार्य ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार से पूछा कि सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब होगा?

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 13, 2026, 11:59 AM IST

रोहिणी आचार्य
रोहिणी आचार्य

Rohini Acharya Post: ईरान-इजराइल युद्ध का असर अब भारतीय किचन तक दिख रहा है. इसे लेकर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने आज (13 मार्च) सुबह सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है. उन्होंने लिखा, 'देश में गैस सिलेंडर की भारी कमी है, ये वो कड़वी सच्चाई है, जिससे पूरा देश वाकिफ और परेशान है. मगर झूठ बोलने का कॉपीराइट हासिल कर चुकी मोदी सरकार, भाजपा और उनके मानसिक तौर पर दिवालिया अंधभक्तों के लिए अफवाह है. मोदी सरकार के लगभग 12 वर्षों के शासनकाल की यही यूएसपी ( USP ) ही रही है कि हरेक उस कड़वे सच से, जिससे मोदी जी, भाजपा और उनकी सरकार के झूठ की पोल खुलती है, उसे अफवाह बताकर मोदी जी और मोदी सरकार की नाकामी पर पर्दा डाला जाता है. सिलेंडर की किल्लत का जश्न कब होगा? प्रधानमंत्री जी.'

रोहिणी आचार्य ने इससे एक दिन पहले भी सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सरकार पर निशाना साधा था. उन्होंने लिखा था, 'प्रधानमंत्री लाइन लगवाओ योजना (PMLLY) के अंतर्गत मोदी जी ने पहले नोट बदलने के लिए लाइन लगवाई, फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन लगवाई और अब गैस सिलेंडर के लिए लाइन लगवा रहे हैं. अपने को चमकाने-दिखाने की बीमारी से ग्रस्त, आपदा - विपदा - इमरजेंसी को जश्न के इवेंट में तब्दील कर आम जनता के जख्मों पर नमक- मिर्ची रगड़ने, कुरेदने के लिए जाने जाने वाले प्रधानमंत्री जी,  बस इस बार फिर से अगर आप थाली - कटोरा या खाली गैस सिलेंडर ही पिटवा देते, दीया- मोमबत्ती - पटाखे जलवा देते, तो तमाशा खड़ा करने का आपका प्रयोजन भी पूरा हो जाता और आपको महावतार मान पूजने वाले आपके अनन्य भक्तों को सिलेंडर का जिक्र करने की बजाय महामानव नरेंद्र... नरेंद्र... नरेंद्र का जयकारा लगाने का एक और बहाना मिल जाता. 

'शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह छिपाए बैठी है मोदी सरकार'
रोहिणी आचार्य ने  11 मार्च को भी पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह छिपाए बैठी है मोदी सरकार. घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर के लिए पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, आम जनता के साथ - साथ होटल - रेस्टोरेंट - फ़ूड कार्ट संचालित करने वाले तमाम लोग गैस किल्लत की समस्या का सामना कर रहे हैं. इस समस्या से निजात पाने का उपाय करने की बजाय केंद्र सरकार की तरफ से सिर्फ कोरी बयानबाजी हो रही है. ईरान-इजरायल-अमेरिका के बीच जंग की शुरुआत होने और खाड़ी देशों में युद्ध जैसे हालात कायम होने के बावजूद हमारे देश की सरकार की तरफ से इस संदर्भ में कोई तैयारी तो नहीं ही की गई. उल्टे मोदी सरकार के मंत्रियों-सांसदों एवं अधिकारियों के द्वारा पूरे देश को ये कह कर बरगलाया गया कि एलपीजी-पेट्रोल व डीजल की कोई समस्या हमारे देश में नहीं होने जा रही है. आज जब स्थिति भयावह रूप धारण कर चुकी है. आम जनता के समक्ष रोजमर्रा की जिंदगी के निर्वाह का संकट है. फ़ूड और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों के समक्ष आजीविका का संकट है, तो प्रधानमंत्री के साथ-साथ पूरा सरकारी तंत्र शुतुरमुर्ग की तरह रेत में अपना मुंह छिपाए बैठा है.'

