दो तस्वीरों की चर्चा, बेटा चला देश सेवा की राह, तो मां रोहिणी ने बंदूक के साथ साधा सियासी निशाना

Bihar Politics: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य रोहिणी इन दिनों फिर से चर्चा में हैं. इस बार वजह सिर्फ राजनीति नहीं, बल्कि अपने बेटे की कामयाबी और रोहिणी का एक नया अंदाज है. एक तरफ जहां रोहिणी का बेटे आदित्य दो साल की अनिवार्य सैन्य ट्रेनिंग जॉइन कर ली है. वहीं, दूसरी तरफ उनका एक फोटो सोशल मीडिया पर गन लिए वायरल हो रहा है. चलिए पूरी मामला जानते हैं.

बेटे की उपलब्धि पर भावुक हुईं रोहिणी

लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के बेटे आदित्य ने अपनी प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी कर ली है. अब वह एक नए और अनुशासित जीवन की शुरुआत करते हुए दो साल की बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए निकल चुके हैं.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर रोहिणी आचार्य ने लिखा कि आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है, आज अपनी प्री-यूनिवर्सिटी ( Pre-University) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है. आदित्य... तुम बहादुर, साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ, हमेशा याद रखना जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयों में ही योद्धा बनते हैं... हम सबों का सारा प्यार और हौसला हमेशा तुम्हारे साथ है.

Add Zee News as a Preferred Source

आज मेरा दिल गर्व से भरा हुआ है , आज अपनी प्री - यूनिवर्सिटी ( Pre - University ) की पढ़ाई पूरी करने के बाद 18 साल की उम्र में हमारा बड़ा बेटा आदित्य 2 साल की Basic Military Training के लिए गया है .. आदित्य .. तुम बहादुर , साहसी और अनुशासन के साथ रहने वाले हो, जाओ कमाल कर दिखाओ… pic.twitter.com/itVx1DPQWi — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 5, 2026

हाथ में बंदूक और सियासी संदेश?

दरअसल, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने अपनी कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पोस्ट किया, जिसमें वह हाथ में बंदूक थामे निशाना साधती नजर आ रही हैं. इस फोटो के साथ उन्होंने एक बेहद सधा हुआ कैप्शन लिखा कि सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी.

सही गलत पहचानने की नजर भी दुरुस्त है और निशाना भी .. pic.twitter.com/bN6LolijU0 — Rohini Acharya (@RohiniAcharya2) January 6, 2026

निशाना आखिर किस तरफ?

ध्यान दें कि बिहार चुनाव के बाद परिवार में हुए मनमुटाव और घर छोड़ने के बाद रोहिणी आचार्य यह फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट को सीधे तौर पर उनके विरोधियों के लिए एक चेतावनी के तौर में देखा जा रहा है. सियासी गलियारों में चर्चा तेज है कि रोहिणी आचार्य का यह निशाना आखिर किस तरफ है?

यह भी पढ़ें: जो किसानों के हक पर डाका डालेगा, उस पर कानून का डंडा चलेगा: कृषि मंत्री