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संजय यादव को लेकर एक बार फिर रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर, विधायक की निष्ठा पर खड़े कर दिए सवाल

संजय यादव को लेकर एक बार फिर रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर देखने को मिले हैं. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, 'विधायक जिस संजय यादव को राजद को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने तो राजद को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया.'

Written ByRanjana Dubey
Published: Jun 10, 2026, 01:11 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 02:29 PM IST
संजय यादव को लेकर एक बार फिर रोहिणी आचार्य के तीखे तेवर, विधायक की निष्ठा पर खड़े कर दिए सवाल
Image Credit: रोहिणी आचार्य (फाइल फोटो)

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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