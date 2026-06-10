उन्होंने आगे लिखा, 'दुनिया जानती है कि लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल गरीब - गुरबों - शोषितों - वंचितों का दल था, हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकार के लिए लड़ने, आवाज उठाने वाला दल था और गरीब विरोधी, सामजिक न्याय के विरोधियों के द्वारा ही राजद के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया गया, जैसा राजद के ये विधायक कर रहे हैं. विधायक जिस संजय यादव को राजद को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने तो राजद को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया. लालू जी के परिवार में फूट डाल दी, उसकी ही वजह से संख्याबल के हिसाब से भी राजद लगातार चुनावों में पिछड़ता चला गया. संगठन संजय के दलालों-गुर्गों की गिरफ्त में आ कर कमजोर हो गया. अगर संजय यादव और उसके ऐसे ही किसी और में इतनी ही काबिलियत है , तो क्यूं नहीं वो अपनी एक हाई-टेक पार्टी बना अपनी काबिलियत आजमा लेता?'