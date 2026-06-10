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Bihar Politics: बिहार की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है. इस बार घमासान किसी विपक्षी दल से नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के भीतर ही छिड़ गया है. राजद विधायक कुमार सर्वजीत के एक बयान ने पार्टी के अंदरूनी असंतोष को सतह पर ला दिया है, जिस पर लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बेहद तीखा और आक्रामक पलटवार किया है. रोहिणी आचार्य ने विधायक कुमार सर्वजीत के बयान को थाली में छेद करने जैसा बताते हुए इसे सामंती सोच का प्रतीक करार दिया है. उन्होंने न केवल विधायक की निष्ठा पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पार्टी के भीतर एक बड़े अंतर्विरोध को उजागर करते हुए संजय यादव पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं.
रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, 'इसको ही कहते हैं, जिस थाली में खाना, उसी में छेद करना. विधायक के द्वारा ये कहना कि राजद लठैत पार्टी थी. बिल्कुल सामंती सोच वाला बयान है और ये लालू जी की विचारधारा के विरोधियों की भाषा है. कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक विरोधियों और राजद में घुसपैठ कर बैठे विरोधियों के एजेंटों की शह एवं इशारे पर ऐसा बोल रहे हैं. वर्षों से राजद में हैं विधायक, राजद के गठबंधन वाली सरकार में मंत्री भी रहे, सांसदी का चुनाव भी राजद के सिंबल पर लड़ा, मगर उन्हें पहले कभी राजद के बारे में वो नजर नहीं आया जो अचानक आज नजर आने लगा?
उन्होंने आगे लिखा, 'दुनिया जानती है कि लालू जी का राष्ट्रीय जनता दल गरीब - गुरबों - शोषितों - वंचितों का दल था, हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकार के लिए लड़ने, आवाज उठाने वाला दल था और गरीब विरोधी, सामजिक न्याय के विरोधियों के द्वारा ही राजद के बारे में ऐसा दुष्प्रचार किया गया, जैसा राजद के ये विधायक कर रहे हैं. विधायक जिस संजय यादव को राजद को ट्रांसफॉर्म करने का क्रेडिट दे रहे हैं, उसने तो राजद को बर्बादी की कगार पर ला खड़ा किया. लालू जी के परिवार में फूट डाल दी, उसकी ही वजह से संख्याबल के हिसाब से भी राजद लगातार चुनावों में पिछड़ता चला गया. संगठन संजय के दलालों-गुर्गों की गिरफ्त में आ कर कमजोर हो गया. अगर संजय यादव और उसके ऐसे ही किसी और में इतनी ही काबिलियत है , तो क्यूं नहीं वो अपनी एक हाई-टेक पार्टी बना अपनी काबिलियत आजमा लेता?'