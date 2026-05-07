'बड़े जलसे की तैयारी है, वैसे लोग भी आ रहे हैं, जिन्होंने...', लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने बढ़ा दी सियासी हलचल

Rohini Acharya Targets Nitish Kumar: बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले सूबे की सियासत गर्मा गई है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तीखा पोस्ट किया. रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा.

मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रोहिणी आचार्य ने लिखा कि आज पटना के गांधी मैदान में हमारे चाचा नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के उपरांत होने वाले कर्मकांड-क्रिया-कर्म का अंतिम अनुष्ठान नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए किए जा रहे शपथ ग्रहण समारोह के रूप में संपन्न होने जा रहा है, बड़े जलसे की तैयारी है. इसमें दिल्ली से तमाम वैसे लोग भी शिरकत करने आ रहे हैं, जिन्होंने चाचा जी को जबरन राजनीतिक तौर पर निर्जीव ही बना दिया.



उन्होंने आगे लिखा कि दुःख की बात है कि अपने ही राजनीतिक अवसान की पूर्णाहूति में शामिल होना बेचारे चाचा जी की मजबूरी है और इससे भी ज्यादा दुखद बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि परिवारवाद पर दिए गए अपने ही अनर्गल प्रवचनों को भूल कर चाचा जी अपने लाडले को भी अपनी राजनीतिक पूर्णाहूति के इस अनुष्ठान के माध्यम से यजमान के रूप में शपथ दिलाने जा रहे हैं.

बता दें कि सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार आज (गुरुवार, 7 मई) होने जा रहा है. इसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है. इसके अलावा लोजपा-आर, हम और रालोमो के भी कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा.

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सम्राट सरकार में जेडीयू की ओर से कौन-कौन नेता मंत्री बनेगा, इसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है. सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने अपने कोटे से मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं. इस सूची में कई नए और पुराने चेहरों को जगह दी गई है.

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