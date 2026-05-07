Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3207754
Zee Bihar JharkhandBihar-jharkhand politics

'बड़े जलसे की तैयारी है, वैसे लोग भी आ रहे हैं, जिन्होंने...', लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने बढ़ा दी सियासी हलचल

Rohini Acharya: मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रोहिणी आचार्य ने लिखा कि आज गांधी मैदान में होने जा रहा चाचा जी के राजनीतिक अवसान का अंतिम अनुष्ठान.

Written By  Shailendra |Last Updated: May 07, 2026, 09:43 AM IST

Trending Photos

रोहिणी आचार्य (File Photo)
रोहिणी आचार्य (File Photo)

Rohini Acharya Targets Nitish Kumar: बिहार मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार और मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से ठीक पहले सूबे की सियासत गर्मा गई है. राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स  पर एक तीखा पोस्ट किया. रोहिणी आचार्य ने पोस्ट कर पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा.

मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रोहिणी आचार्य ने लिखा कि आज पटना के गांधी मैदान में हमारे चाचा नीतीश कुमार जी के राजनीतिक अवसान के उपरांत होने वाले कर्मकांड-क्रिया-कर्म का अंतिम अनुष्ठान नए मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए किए जा रहे शपथ ग्रहण समारोह के रूप में संपन्न होने जा रहा है, बड़े जलसे की तैयारी है. इसमें दिल्ली से तमाम वैसे लोग भी शिरकत करने आ रहे हैं, जिन्होंने चाचा जी को जबरन राजनीतिक तौर पर निर्जीव ही बना दिया.
 
उन्होंने आगे लिखा कि दुःख की बात है कि अपने ही राजनीतिक अवसान की पूर्णाहूति में शामिल होना बेचारे चाचा जी की मजबूरी है और इससे भी ज्यादा दुखद बात जो सुनने में आ रही है वो ये है कि परिवारवाद पर दिए गए अपने ही अनर्गल प्रवचनों को भूल कर चाचा जी अपने लाडले को भी अपनी राजनीतिक पूर्णाहूति के इस अनुष्ठान के माध्यम से यजमान के रूप में शपथ दिलाने जा रहे हैं.

बता दें कि सम्राट चौधरी के मंत्रिपरिषद का पहला विस्तार आज (गुरुवार, 7 मई) होने जा रहा है. इसमें बीजेपी कोटे से 12 और जेडीयू कोटे से 11 नए मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है. इसके अलावा लोजपा-आर, हम और रालोमो के भी कुछ विधायक मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी. शपथ ग्रहण कार्यक्रम की तैयारियां अपने अंतिम पड़ाव पर हैं और कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से शुरू होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

सम्राट सरकार में जेडीयू की ओर से कौन-कौन नेता मंत्री बनेगा, इसकी लिस्ट भी सामने आ चुकी है. सूत्रों के अनुसार जेडीयू ने अपने कोटे से मंत्रियों के नाम लगभग तय कर लिए हैं. इस सूची में कई नए और पुराने चेहरों को जगह दी गई है.

यह भी पढ़ें: सम्राट कैबिनेट में नहीं मिलेगी नीतीश कुमार के करीबी इस नेता को जगह! JDU की लिस्ट आई

TAGS

Rohini Acharyanitish kumarBihar News

Trending news

Rohini Acharya
'बड़े जलसे की तैयारी है...', रोहिणी आचार्य के पोस्ट ने बढ़ा दी सियासी हलचल
Patna traffic update
गांधी मैदान में शपथ ग्रहण आज, एयरपोर्ट से लेकर डाकबंगला तक रूट डायवर्ट
Jamui News
ठेले, गुमटियां और अवैध ढांचा...सब उखाड़ दिया, जब चला सरकार का बुलडोजर
bihar breaking news
Bihar Breaking News Live: बीजेपी के नए मंत्रियों के पास पहुंचने लगा फोन, विजय सिन्हा-दिलीप जायसवाल को गई कॉल
Bihar cabinet expansion
सम्राट कैबिनेट में नहीं मिलेगी नीतीश कुमार के करीबी इस नेता को जगह! JDU की लिस्ट आई
Nalanda News
नालंदा: सालों से खराब पड़ी पुलिया को ग्रामीणों ने श्रमदान और चंदे से किया दुरुस्त
Patna Weather
शपथ ग्रहण से पहले रातभर चला 'ऑपरेशन सुखाओ', देखें अब कैसा है गांधी मैदान के हाल?
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज...सब जलकर राख, चतरा में देर रात मची अफरा-तफरी
Jharkhand breaking news
Jharkhand Breaking News Live: फ्रिज, कूलर, कपड़ा, अनाज...सब जलकर राख, चतरा में देर रात मची अफरा-तफरी
Bettiah news
60 लोगों ने उम्मीद छोड़ दिया था, लेकिन फिर अचानक पुलिस की घंटी बजी, लौट आई मुस्कान