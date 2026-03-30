'ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ...', CM के इस्तीफे पर रोहिणी आचार्य का तीखा अटैक

राज्यसभा निर्वाचित होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज (सोमवार, 30 मार्च) विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने सुबह-सुबह सभापति अवधेश नारायण सिंह को MLC पद से अपना इस्तीफा सौंप दिया. उनके इस्तीफे पर राजद अध्यक्ष लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बड़ा तीखा अटैक किया है. रोहिणी आचार्य ने कहा कि बिहार में बीजेपी का ऑपरेशन फिनिश नीतीश संपन्न हुआ, अंततः चाचा जी के न चाहते हुए भी बीजेपी के द्वारा उनका इस्तीफा ले ही लिया गया.

रोहिणी ने आगे लिखा कि चाचा जी ने जैसा बोया, वैसा पाया. कुर्सी से चिपके रहने की सुविधा के मोह में मुख्यमंत्री की कुर्सी भी गई और चला गया हाथ से बिहार. समझी जा सकती है चाचा जी के अंतर्मन की चित्कार.

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उधर दूसरी ओर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है. विधानसभा स्पीकर प्रेम कुमार ने उनके इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है. इस्तीफे के बाद नितिन नवीन ने एक भावुक पोस्ट करके लिखा कि मैं बिहार विधानसभा में बांकीपुर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्वाचित सदस्य के पद से इस्तीफा दे रहा हूं.

उन्होंने आगे लिखा कि पार्टी द्वारा मुझे सौंपी गई नई भूमिका के माध्यम से, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र और बिहार राज्य के विकास के लिए सदैव तत्पर और प्रतिबद्ध रहूंगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2047 के विकसित भारत एवं विकसित बिहार बनाने के सपने को साकार करने की दिशा में मैं निरंतर प्रयासरत रहूंगा. बता दें कि नितिन नवीन और नीतीश कुमार दोनों हाल ही में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं.