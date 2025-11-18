Rohini Acharya: रोहिणी का सरनेम 'यादव' की जगह 'आचार्य' क्यों? इसके पीछे भी है बड़ी दिलचस्प कहानी, यहां जानिए

Rohini Acharya Surname Story: बिहार की सियासी गलियारों में इन दिनों एक नाम की काफी चर्चा हो रही है, वो नाम है- रोहिणी आचार्य. रोहिणी आचार्य ने आज भले ही अपने परिवार से नाता तोड़ लिया हो, लेकिन कभी वो परिवार के लिए कुछ भी कर सकती थीं. उन्होंने अपने पिता लालू यादव की जान बचाने के लिए अपनी किडनी तक दे दी थी. रोहिणी का सरनेम 'यादव' की जगह 'आचार्य' कैसे पड़ा, इसके पीछे भी बड़ी दिलचस्प कहानी है. लालू परिवार को जानने वाले बताते हैं कि लालू यादव ने अपने बच्चों का नामकरण में ज्योतिषियों की सलाह को काफी महत्व दी है. रोहिणी के नामकरण में भी इसका असर दिखता है.

जानकारी के मुताबिक, रोहिणी का जन्म 5 जनवरी 1980 को पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हुआ था. उनके जन्म के समय रोहिणी नक्षत्र चल रहा था. रोहिणी नक्षत्र को सौम्य स्वभाव, संवेदनशीलता और नेतृत्व का सूचक माना जाता है, इसलिए पिता लालू यादव ने नाम रोहिणी रख दिया. वहीं सरनेम में 'यादव' की जगह 'आचार्य' लगाने का भी एक विशेष कारण है. दरअसल, रोहिणी के जन्म में कुछ समस्याएं आ गई थीं. डॉक्टरों ने लालू यादव को ऑपरेशन कराने की सलाह दी. पटना में स्थित PMCH की मशहूर महिला डॉक्टर कमला आचार्य ने राबड़ी देवी का सफल ऑपरेशन किया. ऑपरेशन सफल होने पर जब लालू यादव ने डॉक्टर कमला से उनकी फीस पूछी तो उन्होंने कहा कि बेटी को उनका सरनेम दे दें, यही उनकी फीस होगी. डॉक्टर कमला का सरनेम जोड़कर बेटी का नाम रोहिणी आचार्य पड़ा.

अपने नाम के अनुसार, रोहिणी आचार्य काफी सौम्य, सभ्य और शिक्षित महिला हैं. उन्होंने एमबीबीएस की पढ़ाई की है. वे उस वक्त सुर्खियों में आई थीं, जब उन्होंने अपने पिता लालू यादव को अपनी एक किडनी देकर उनकी जान बचाने का काम किया था. रोहिणी के इस त्याग की देश में काफी चर्चा हुई थी. हर बेटी के लिए वे मिशाल बन गई थीं. इसके बाद राजद अध्यक्ष ने उन्हें (रोहिणी) को पिछले साल हुए सारण संसदीय सीट से लोकसभा चुनाव लड़वाया. हालांकि, बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी के सामने रोहिणी को हार का सामना करना पड़ा. इससे पहले तक रोहिणी सियासत से दूर थीं और अपने पति समरेश सिंह के साथ सिंगापुर में रहती थीं.