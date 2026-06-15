Raushan Anand Brother Death Case: 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब सियासत शुरू हो गई है. इस मामले में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. तेज प्रताप ने फैजल खान उर्फ खान सर पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह दो गुटों के बीच का विवाद था और जिन लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं लोगों ने कथित तौर पर हत्या करवाई है. तेज प्रताप ने कहा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले. मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.