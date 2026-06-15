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प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेज प्रताप ने खान सर पर लगाया हत्या का आरोप, तेजस्वी ने की जांच की मांग

Prince Yadav Death Case: तेज प्रताप यादव ने फैजल खान उर्फ खान सर पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है. वहीं, तेजस्वी यादव ने भी सभी पहलुओं से मामले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

Written ByK Raj Mishra
Published: Jun 15, 2026, 08:08 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:08 AM IST
प्रिंस यादव मौत मामला: रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेज प्रताप ने खान सर पर लगाया हत्या का आरोप, तेजस्वी ने की जांच की मांग
Image Credit: प्रिंस यादव मौत मामला

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव में कवर किया है.

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