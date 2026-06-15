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Raushan Anand Brother Death Case: 'ज्ञान बिंदु' कोचिंग संचालक रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत मामले में अब सियासत शुरू हो गई है. इस मामले में जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने 'खान ग्लोबल स्टडीज' के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर पर बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं. तेज प्रताप ने फैजल खान उर्फ खान सर पर हत्या कराने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की निष्पक्षता से जांच कराने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह दो गुटों के बीच का विवाद था और जिन लोगों के साथ झगड़ा चल रहा था, उन्हीं लोगों ने कथित तौर पर हत्या करवाई है. तेज प्रताप ने कहा कि दिवंगत आत्मा को शांति मिले. मामले की ठीक से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाए जाएं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
तेज प्रताप ने इससे पहले एक ट्वीट करते हुए सम्राट सरकार से इस मामले की जांच कराने की अपील की थी. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा था कि जनशक्ति जनता दल सरकार एवं प्रशासन से मांग करता है कि इस जघन्य हत्याकांड में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके. वहीं, तेज प्रताप यादव के छोटे भाई और राजद नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले की उच्चस्तरीय जांच की मांग की है.
तेजस्वी ने अपने पोस्ट में कोचिंग विवाद पर सरकार और पुलिस की भूमिका को संदेहास्पद बताया. उन्होंने कहा कि सभी पहलुओं से मामले की जांच करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए. पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द से जल्द उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मौत के वास्तविक कारण स्पष्ट हो सके और पुलिस आपराधिक जांच को समय के साथ आगे बढ़ा सके.
बता दें कि रौशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल के एक होटल में संदिग्ध मौत हुई थी. बीते दिनों खान सर के कोचिंग पर हुए हमले में प्रिंस यादव के खिलाफ केस दर्ज हुआ था, जिसके बाद वह नेपाल चला गया था. जानकारी के अनुसार, प्रिंस यादव नेपाल के एक होटल में अपने 6-7 साथियों के साथ ठहरे हुए थे, जहां उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई.